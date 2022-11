Energiekrise war Thema

Buchen. „Das Chaos der Ampel-Regierung in Berlin lässt eine verlässliche und Aussagekräftige öffentliche Veranstaltung zur aktuellen Energiepolitik nicht zu, weil man den Menschen auf die vielen offenen Fragen keine Antworten geben kann.“ Mit diesen Worten eröffnete Vorsitzender Ralf Schäfer die Sitzung des Vorstands des CDU Stadtverbands Buchen mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, Matthias Gruber und dem verantwortlichen Abteilungsleiter Clemens Scholl.

Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Buchen, Roland Burger, ergänzte, dass die Ampelregierung zwar 200 Milliarden Euro als Hilfe für die drastisch gestiegenen Energiepreise ins Schaufenster gestellt habe, deren Verteilung aber im Dunkel liege. .

Die unklare Umsetzung, dann am Ende verbunden mit zeitlich knapp bemessenen und kaum zu bewältigenden Umsetzungsfristen mache es für die Energieversorger vor Ort schwierig, die vielfältigen Fragen der Kunden zu beantworten. „Die Stadtwerke Buchen ducken sich nicht weg. Wir sind für unsere Kunden hier in der Region da“, erläuterte Matthias Gruber. Während einige Mitbewerber ihren Kunden die teils längerfristigen Lieferverträge gekündigt haben, um eingekaufte Energie für die Unternehmensrendite am Spotmarkt zu verkaufen, bemühen sich die Stadtwerke, den Strompreis für alle auf einem attraktiven und bezahlbaren Niveau zu halten.

Die Einkaufspolitik der Stadtwerke bewährt sich nun in Zeiten der Krise. Die vertraglich bereits über drei Jahre erworbenen Strommengen zu den damals festgelegten Preisen kommen nun den Kunden zugute. Natürlich werden sich die steigenden Beschaffungskosten längerfristig auch auf den Energiepreis in Buchen auswirken, schließlich wolle das Stromnetz unterhalten und die Löhne der Mitarbeitenden bezahlt werden. Vernünftige und kluge Einkaufspolitik sei hier gefragt.

„Wie sicher ist die Gasversorgung?“ Diese Frage treibt die Menschen gerade im Hinblick auf den kommenden Winter an. Allein aus technischen Gründen ist die Gasversorgung besonders sensibel, so Matthias Gruber, da ein „Leerlaufen“ der Gasleitungen unter allen Umständen vermieden werden muss. Das sichere Wiederbefüllen könne bis zu mehreren Monaten dauern.

Um eine Mangellage zu vermeiden, ist Energie sparen angesagt. Dies geschehe auch durch das Sparen von Strom. In Deutschland wird die Spitzenlast des Stromverbrauchs durch Gaskraftwerke erzeugt, da diese bisher preisgünstig und technisch einfach zu- oder abgeschaltet werden können. Sollte das Gas nicht ausreichen, werde die Übertragungsnetzbetreiber gezwungen sein, temporäre Stromabschaltungen vorzunehmen.

„Die CDU Buchen will die Bürgerinnen und Bürger in einer öffentlichen Veranstaltung umfassend informieren, wenn wir sicher sein können, dass die Informationen belastbar sind und eine kalkulierbare Halbwertszeit haben.“ Durchaus mit einigen Sorgen mehr für den kommenden Winter schloss Ralf Schäfer mit diesen Worten die Sitzung.