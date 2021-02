Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie machen würde. Anlass für die FN, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre!!!“ zu starten. Zum Auftakt haben wir uns in der Region umgehört und einige Personen befragt – und die Kollegen in der Lokalredaktion Buchen.

Marcel Sowa, Ressort Buchen: Wenn Corona heute vorbei wäre, würde ich mit meiner Freundin direkt Karten für das nächste Konzert einer unserer Lieblingsbands buchen. Oder zu einem Spiel der Adler Mannheim fahren, die Mannschaft 60 Minuten oder mehr mit Herz und Seele anfeuern und bei jedem Schuss, Check und Spielzug mitfiebern. Aber am allerliebsten möchte ich noch ein letztes Mal mit meinem TSV Höpfingen II auf dem Sportplatz trainieren. ms