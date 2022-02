Ende einer Autofahrt

Buchen. Ein 35-Jähriger musste am Dienstagvormittag sein Fahrzeug in Buchen stehenlassen. Aus dem Mercedes war bei einer Kontrolle Marihuana Geruch wahrnehmbar. Ein Drogentest war bei dem Mann positiv ausgefallen und die Polizisten hatten bei ihm einen Joint aufgefunden. Die Fahrt des Mannes war somit um 10.30 Uhr in der St-Rochus-Straße beendet. Der Mann musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Unter aktuellem Drogeneinfluss durfte er auch nicht weiterfahren, weshalb sein Autoschlüssel bei der Polizei blieb, bis er wieder „clean“ war. pol

