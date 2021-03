Buchen. Mehr Freude und Leichtigkeit in der Erziehung verspricht der Elternkurs, den der Kinderschutzbund Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus ab Mitte April anbietet. Der Elternkurs informiert in vertrauensvoller Atmosphäre über die wichtigsten Erziehungsthemen. Er bietet Raum zum Nachdenken und zum Erfahrungsaustausch, beantwortet Fragen rund um Kinderentwicklung und Kindererziehung.

Gelerntes wird erprobt

AdUnit urban-intext1

Angesprochen sind alle, die Kinder erziehen – Mütter, Väter, Alleinerziehende oder auch Großeltern, Eltern in Patchworkfamilien oder beruflich Erziehende – ganz egal, in welchem Alter die Kinder sind. Die Wissensvermittlung wird aufgelockert durch praktische, realitätsnahe Übungen, die Spaß machen und neue Erkenntnisse ermöglichen. Das Gelernte wird zwischen den Treffen im Alltag erprobt.

Erziehende treffen sich an acht Abenden von 18.30 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Hollergasse 14. Teil I des Kurses findet im Frühjahr statt: 15. April; 22. April; 29. April und 5. Mai. Teil II des Kurses findet im Herbst statt: 16. September; 30. September; 7. Oktober und 14. Oktober.

Über das Landesförderprogramm „Stärke“, ist eine Kostenübernahme in vielen Fällen möglich. Die Kursleitung haben Kinder- und Jugendcoach Benjamin Doth, Anette Weigler, Leiterin der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes, und Sandra Jäckle, Erzieherin.