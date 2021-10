Elternbeirat hat sich konstituiert

Buchen. Der Gesamtelternbeirat der Helene-Weber-Schule bleibt in altbewährten Händen: Julia Schork (1BK2/2) wurde in ihrem Amt einstimmig bestätigt. Als Stellvertreterin wurde Sabine Dörr (AVdual P2) gewonnen. Zu Mitgliedern der Schulkonferenz wurden außerdem Dorothee Haaker (SGJ2A) und Iris Zilling (SGEa) gewählt.

Schulleiter Christof Kieser informierte die Elternvertreter in der konstituierenden Sitzung über die Veränderungen und geplanten Projekte an der Schule. Die Corona-Pandemie nahm dabei einen breiteren Rahmen ein: So erinnerte Kieser in einem Rückblick an die Organisation des Unterrichts über Teams. Für die aktuelle Situation habe man ein Team „Testung“ eingerichtet, welches die Lehrkräfte bei den dreimaligen Schüler-Testungen pro Woche unterstütze. Einen Schub für die Digitalisierung habe die Pandemie aber auch ausgelöst: So seien Lehrkräfte wie Schülerschaft digital geschult worden, der Schulträger habe Tablets für den Unterricht und Notebooks für die Lehrerschaft bereitgestellt. Auch sonst berichtete man Erfreuliches: Die Raumsituation wird durch das ehemalige Veterinäramt, Gebäude G, bald entschärft und die ehemalige Lehrerbibliothek derzeit zu einem modernen Besprechungszimmer umgebaut. Zudem soll ab Winter eine Beschattungsanlage im F-Gebäude eingebaut werden. Insgesamt rund 350 Schüler sowie 49 Kollegen wirken derzeit an der Schule. Sechs Bildungsabschlüsse in Vollzeit und zwei im Teilzeitbereich bilden das Angebot der HWS. Besonders erwähnenswert sei der Pflegebasiskurs für Beschäftigte in Pflegeeinrichtung ohne Qualifikation, der erstmals über den Förderverein der Schule angeboten werde, so Kieser.

Folgende Elternvertreter wurden in den einzelnen Klassen gewählt: Iris Zilling und Silvia Pflüger (SGEa), Valerija Brothers und Berno Donath (SGEb), Arnulf Vath und Heidi Ehrenfried (SGJ1A), Heike Matousek (SGJ1B), Dorothee Haaker und Corina Haaker (SGJ2), Simone Herrmann und Silvia Heinbücher (1BK1P1), Anett Ebertund Heike Krämer (1BK1P2, Julia Schork und Michael Kiefner (1BK2P1), Regina Grimm und Silke Kern (1BK2P2), Sandra Kuß und Thomas Fischer (2BFP2), Silvia Lang (2BFH2), Daniela Schober und Simone Karner (AVd-P1), Sabine Dörr und Simone Weinlein (AVd-P2), Wilma Laux (2BFH-K1).