Eltern fürchten um Sicherheit der Kinder

Auf einem Platz oberhalb des Bahnhofs in Buchen sollen Wohnmodule für insgesamt 70 Flüchtlinge errichtet werden. Dagegen haben die Anwohner nichts – allerdings sorgt sie, dass dort lediglich „Einzelflüchtlinge“ untergebracht werden sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen. Gegen Ende der Informationsveranstaltung wurde es richtig emotional: „Sie sprechen von vorübergehend. Für uns ist das aber eine Dauerbelastung“, sagte eine Anwohnerin. „Direkt angrenzend an diesen Platz wohnen Familien mit insgesamt 18 Kindern“, sprach eine andere Frau. Und eine weitere Buchenerin sorgte sich: „Ich fühle mich in meiner Sicherheit als Frau nicht wohl.“ Die Ängste der Anwohner in der Professor-Kurt-Schumann-Straße kamen immer mehr zutage, je länger der Info-Abend des Landkreises am Dienstagabend in der Stadthalle dauerte (wir berichteten kurz). Wohnmodule für insgesamt 70 Flüchtlinge sollen nämlich in ihrer unmittelbaren Nähe errichtet werden. Diese Tatsache an sich bedrückt die Nachbarn nicht. Vielmehr beängstigt sie die „Art der Belegung“. In dieser Gemeinschaftsunterkunft sollen nämlich ausschließlich „Einzel-Flüchtlinge“ untergebracht werden.

Fakten zur Unterkunft Die Flüchtlinge werden vom Land Baden-Württemberg den Stadt- und Landkreisen zugeteilt. Maßgeblich sind hier die Einwohnerzahlen. Die Wohnmodule in Buchen sind für je zwei Personen ausgelegt. Im vorderen Bereich gibt es sanitäre Räume sowie einen Gemeinschafts- und Unterrichtsraum. Maximal können 70 Personen unterkommen. Die Flüchtlinge können dort maximal zwei Jahre bleiben. Die Module werden vom Landkreis gemietet; eine Verlängerung der Miete über die zwei Jahre hinaus ist möglich. Eine Verwaltungskraft, ein Sozialarbeiter, ein Hausmeister und „eine Security“ sollen vor Ort sein – allerdings nur stundenweise. Erstbezug ist für Herbst diesen Jahres geplant. Bisher betreibt der Kreis noch in Hardheim, Auerbach, Mosbach, Schwarzach, Adelsheim und Osterburken Flüchtlingsunterkünfte. mf

Gegen ukrainische Familien hätten die Anwohner nichts. „Wir würden die Kinder zum Spielen und Eltern zum Kaffee trinken einladen“, sagte eine Frau. Doch vor „Einzel-Flüchtlingen“ aus aller Herren Länder fürchten sich die Menschen in unmittelbarer Nähe des Platzes oberhalb des Bahnhofs. Sie wissen, dass sich viele Afrikaner schon untereinander nicht grün sind, und sie wissen auch, dass es deutschland-weit immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen von Flüchtlingen gegen deutsche Frauen und Kinder kam – und davor fürchten sie sich. „Es muss nicht erst etwas passieren“, sagte ein Mann.

Nicht nur „Lämmer“ erwartet

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises, und Manfred Schärpf, im Kreis zuständig für Flüchtlingsunterkünfte, führten durch diesen Informationsabend, und sie hatten alle Hände voll zu tun, erklärend und deeskalierend auf die Zuhörer einzuwirken. „Im Gros der Standorte ist alles ganz normal verlaufen“, sprach Manfred Schärpf aus seinen Erfahrungen. Er verschwieg aber auch nicht, dass man unter den Flüchtlingen nicht nur „Lämmer“ erwarte. Auch deshalb soll eine Person für die Sicherheit der Unterkunft dort abgestellt werden. Doch das beruhigte die Anwohner nicht.

Sie schlugen vielmehr vor, diese Wohnmodule doch auf dem Platz „Am Ring“ unterhalb des Kunstrasenplatzes zu erreichten. Dort standen während der großen Flüchtlingskrise 2015/16 auch Zelte für die aus der Heimat geflohenen Menschen bereit. Dieser Platz grenze zumindest nicht unmittelbar an ein Wohngebiet an – so die Argumentation der Anwohner. Manfred Schärpf entgegnete, dass dieser Platz nicht im Besitz des Landkreises sei und man ihn deshalb nicht nutzen könne. Auch das Gebäude in der Eberstadter Straße, das einst für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, wo heute aber Teile der Landkreis-Verwaltung untergebracht sind, wurde als Unterkunft für Flüchtlinge vorgeschlagen. Doch auch hier machte Dr. Kleih erst einmal wenig Hoffnung: „Es gibt eine eindeutige Beschlusslage. Wir werden Ihre Vorbehalte aber mitnehmen und berichten, dass Sorge besteht.“ Eine Frau rief: „Bitte prüfen Sie noch einmal, dass sie einen anderen Platz finden!“ Der Erste Landebeamte sagte zu, dass man zumindest „das Layout“ der Unterbringung noch einmal überdenken werde.