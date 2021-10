Einheitlicher Zustand nun für alle Geräte

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Ausstattung mobiler Endgeräte (Tablets) ist für Schulen ein aktuelles und wichtiges Thema. Über den „DigitalPakt Schule“ und weitere Fördermittel fließen Gelder an die Schulträger, die für die digitale Infrastruktur verplant werden können. Viele Schulträger haben deshalb die Chance genutzt, ihre Schulen mit entsprechenden Geräten zu versorgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kreismedienzentrum bietet seit Schuljahresbeginn 2021/22 interessierten Schulen und Trägern im Neckar-Odenwald-Kreis die Betreuung der beschafften mobilen Endgeräte mit einer zentralen Mobile-Device-Management-Lösung (MDM-Lösung) an. Denn: Je mehr solcher Geräte im Einsatz sind, desto größer wird auch der in den Schulen damit einhergehende Betreuungs- und Verwaltungsaufwand. Bisher ist die Aufgabe überwiegend von den Lehrkräften vor Ort übernommen worden. Dieses System stößt aber vielerorts zunehmend an Grenzen.

Im schulischen Kontext ist es wichtig, die Geräte, Anwendungen und Benutzerprofile in einen einheitlichen Zustand zu bekommen. Auf den Geräten sollen zum Beispiel die gleichen Apps vorhanden sein, nicht gewünschte Apps zentral von den Geräten entfernt oder Cloud-Funktionen deaktiviert werden. Ein MDM kann solche Einstellungen auf die verwalteten Geräte überspielen und wiederherstellen, sobald die Geräte zurückgesetzt werden.

Einstellungen nicht überall

Die Schulen definieren über den MDM-Server die Gerätekonfiguration und die zugeteilten Apps. Die Einstellungen müssen dabei nicht manuell an jedem Gerät vorgenommen werden. Das System kann beliebig um neue Geräte wachsen, es können neue Geräte erworben, in die Verwaltung übernommen und mit den gleichen Einstellungen betrieben werden. Der Einsatz einer MDM-Lösung kann somit schon mit wenigen Geräten Sinn ergeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Kreismedienzentrum verfügt bereits schon seit längerer Zeit über ein MDM für seine eigenen iPads. Nun können wir zudem die mobilen Endgeräte der Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis in das kreiseigene MDM aufnehmen“, freut sich Maximilian Förg vom Kreismedienzentrum über das neue Serviceangebot. „Seit kurzem profitiert beispielsweise auch die Seckachtalschule von der neuen Lösung. Die Schule hat 26 nagelneue iPads erhalten, die von den Lehrkräften und den Schülern genutzt werden können. Alle Geräte sind jetzt in unser System integriert worden“, so Förg weiter.

Interessierte Kommunen können sich an dem gebührenpflichtigen MDM beteiligen und erhalten dafür neben der technischen Betreuung durch Maximilian Förg auch pädagogische Unterstützung durch das Beraterteam am Kreismedienzentrum.