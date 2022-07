Eine Investition in die Ausbildung

Buchen. Der Schwertransport rollte am Montag an und lieferte der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB) fünf neue Fräsmaschinen.

Der Ausbildungsmeister für die Zerspanungsberufe, Grischan Steinnagel, freute sich: „Mit diesen neuen Maschinen macht die ÜAB einen großen Sprung nach vorn. Die neuen Fräsmaschinen können nämlich sowohl konventionell als auch voll CNC gesteuert betrieben werden. Damit sind wir weiterhin für die Grundbildung unserer Auszubildenden bestens aufgestellt, gleichzeitig werden wir mit dieser Ausstattung in die Lage versetzt, unser Ausbildungsprogramm in Richtung Industrie 4.0 zu erweitern.“

Industrie 4.0 bedeute in diesem Zusammenhang, dass die Produktionsprozesse digitalisiert ablaufen, Konstruktions- und Produktionsdaten in Echtzeit ausgetauscht und optimiert werden können. Der Geschäftsführer der ÜAB, Stefan Kempf, ergänzt: „Wir haben hier die Gunst der Stunde genutzt. Dank der großzügigen Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das über das Bundesinstitut für Berufsbildung Förderungen für die Digitalisierung von überbetrieblichen Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt hat, waren wir in der Lage, die Ausstattung der ÜAB an die künftigen Anforderungen für Aus- und Weiterbildung anzupassen.“ stke