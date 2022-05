Eine halbe Million Euro Gewinn im Jahr

Buchen. Bei einem etwa einstündigen Vortrag im Heim des Vereins für Schäferhunde ging Matthias Wenzel auf die Entwicklung des Stadtwalds und auf die Ziele der Waldbewirtschaftung für die kommenden zehn Jahre ein. Artenreichtum, Naturschutz und Wirtschaftlichkeit werden auch künftig eine wichtige Rolle spielen. „Ihr Wald steht echt gut da“, stellte Forstpräsidentin Dr. Anja Peck von Regierungspräsidium Freiburg fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Matthias Wenzel von der Firma „Unique“ informierte zunächst darüber, dass die sogenannte „Forsteinrichtung“ gesetzlich vorgeschrieben sei. Das Unternehmen „Unique“ sei vom Regierungspräsidium Freiburg mit der Ausführung beauftragt worden. Wie Wenzel im Gespräch mit dem Fränkischen Nachrichten erläuterte, waren er und sein Kollege Wolfram Kotzurek zwischen Juni und Dezember vergangenen Jahres insgesamt etwa zehn Wochen lang mit den Revierförstern im Buchener Wald unterwegs. Das Ergebnis dieser Waldinventur ist die Betriebsplanung bis zum Jahr 2031. Bei dieser habe man die Ziele „artenreiche Mischbestände“, „Abmilderung des Nadelholzrückgangs“, „Naturschutz“ und ein „positives Betriebsergebnis“ berücksichtigt.

Die Fläche des Stadtwalds sei mit rund 3300 Hektar nahezu konstant geblieben. Darin wachsen 61 Prozent Laub- und 39 Prozent Nadelbäume. Die Buche ist mit einem Anteil von 31 Prozent die am häufigsten vorkommende Baumart. Während Buche und Eiche in allen Altersklassen im Wald vertreten seien, liege die Kiefer vor allem in Altbeständen vor. Fichte und Douglasie seien zwischen 21 und 80 Jahre alt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wandel wird deutlich

Der Wandel im Wald lässt sich erkennen, wenn man ins Jahr 1977 zurückblickt. Damals machte die Fichte ein Drittel des Bestands aus, heute nur noch 13 Prozent. Demgegenüber hab sich der Anteil der Douglasie im selben Zeitraum von drei auf neuen Prozent verdreifacht. In zehn Jahren soll dieser auf 13 Prozent steigen. Der Holzvorrat der Stadt liegt wie vor zehn Jahren bei rund einer Million Kubikmeter. Nach den Worten von Wenzel hat sich allerdings seine Qualität verbessert. So bestehe der Vorrat aus einem höheren Anteil an verkaufsfertigen und qualitativ höherwertigen Hölzern. Die Naturverjüngung im Wald habe leicht zugenommen.

Die Probleme mit Wildverbiss seien „mäßig“. Allerdings seien davon vor allem Bergahorn, Eiche, Esche und Tanne betroffen. Der Anteil an Totholz und Habitat, also geschützten Bäumen, hat deutlich zugenommen. 2012 waren dies acht Hektar, derzeit sind es 24. Wenzel führt diese Zunahme unter anderem auf Dürrejahre zurück. Insgesamt sei der Wald zu etwa zwei Drittel als Erholungswald eingestuft.

Auch auf die Bedeutung des Stadtwalds für den Klimaschutz ging Wenzel ein. So binde dieser insgesamt 1,233 Millionen Tonnen an Kohlendioxid. Jedes Jahr nimmt der Wald in Buchen außerdem 9000 Tonnen pro Hektar und Jahr an diesem Gas auf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Über dem Plan

In den vergangenen zehn Jahren musste man 22 Prozent des eingeschlagenen Holzes wegen Sturmschäden oder Insektenbefall dem Wald entnehmen. Wegen Sturm, Dürre und Insekten lag die Naturverjüngung über dem Plan. Sie betrug 259 statt vorgesehener 171 Hektar.

„Der Wald erwirtschaftete ein starkes Ergebnis“, stellte Matthias Wenzel fest. Durchschnittlich machte die Stadt in den vergangenen zehn Jahren mit ihrem Wald einen Gewinn von rund 500 000 Euro pro Jahr. Für die kommenden zehn Jahre ist ein Hub von 204.000 Kubikmeter geplant. Außerdem will man 203 Hektar verjüngen, auf 82 Hektar neu anbauen, auf 328 Hektar den Jungbestand pflegen und 1750 Bäume regelmäßig ästen, vor allem Douglasien. Forstpräsidentin Dr. Anja Peck lobte die Förster und ihre Waldarbeiter für ihre gute Arbeit und lobte die solide Planung. „Ihr Wald steht echt gut da“, stellte sie fest. Der Gemeinderat verabschiedete das vorgelegte Forsteinrichtungswerk als Grundlage für die periodische Betriebsplanung einstimmig.