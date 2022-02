Buchen/Mosbach. Die Klinik für Innere Medizin der Neckar-Odenwald-Kliniken legt großen Wert auf die Ausbildung und Weiterbildung der Ärzte und Pflegekräfte. Jüngst hat Oberarzt Samah Zein-Eddine seine Facharztausbildung zum Gastroenterologen absolviert – direkt nach der erfolg-reichen Weiterbildung „Palliativmedizin“.

Wenn es um die Aneignung von medizinischem Wissen geht, ist er ganz vorne dabei: Samah Zein-Eddine hat 2021 die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin erworben. Die Palliativ-Weiterbildung konzentriert sich auf die Behandlung und Begleitung von Patienten mit einer un-heilbaren, fortgeschrittenen und fortschreitenden Erkrankung.

„Als Ärzte sind wir verpflichtet, alles für unsere Patienten zu tun, um eine Genesung zu ermöglichen. Wenn allerdings klar ist, dass wir dafür nichts mehr tun können, hören wir nicht einfach auf. In dem Fall geht es dann darum, den Menschen in Würde und schonend bis zum Lebensende zu versorgen“, erklärt der Oberarzt.

Die letzten Wochen waren für ihn etwas Besonderes. Kaum hatte er die Weiterbildung abgeschlossen, legte er Mitte Januar auch die Facharztprüfung zum Gastroenterologen ab. „Während der Pandemie war die Vorbereitung eine große Herausforderung. Ich bin meiner Familie und vor allem meiner Frau sehr dankbar, dass sie mich unterstützt haben“, so Zein-Eddine.

Dr. Rüdiger Mahler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Standort Buchen, freut sich über das große Engagement des Oberarztes und sieht die Leistung nicht zuletzt auch im Zusammen-halt des Teams: „Wir fördern und unterstützen jeden einzelnen. Deshalb sind wir auch so breit aufgestellt und haben schon viele Fachärzte ausgebildet. Eine hochqualitative Ausbildung und breitgestreutes Fachwissen sind enorm wichtig für unsere Arbeit an der Klinik.“

Bisher konnten drei Ärzte zu Gastroenterologen ausgebildet werden: Der Sektionsleiter der Gastroenterologie am Standort Buchen Majd Hasan, Matthias Lintz, Oberarzt am Standort Mosbach und nun Samah Zein-Eddine am Standort Buchen. Die Gastroenterologie ist ein zentrales Fachgebiet der Klinik für Innere Medizin.

Vor allem die interventionelle Endoskopie, darunter fallen Eingriffe am Magen-Darm-Trakt und die Onkologie, die Therapie von beispielsweise Dickdarmkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, sind die Spezialgebiete. Daneben gibt es eine große Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.

„Die Freude am lebenslangen Lernen und die Motivation, sich zum Wohle der Patienten stetig fortzubilden, ist etwas, was unsere Ärzte und Pflegekräfte auszeichnet. Für beide Standorte ist es wichtig, qualifiziertes Personal rund um die Uhr vor Ort zu haben. Damit sichern wir die hohe Versorgungsqualität im Neckar-Odenwald-Kreis“, sagt Geschäftsführer Frank Hehn.

Für Samah Zein-Eddine war die Ausbildung eine Herzensangelegenheit. Der gebürtige Libanese arbeitet seit 2013 in Deutschland, hat sein Medizinstudium in Litauen absolviert und 2018 die Weiterbildung für Innere Medizin abgeschlossen. Seit Januar 2020 arbeitet er als Oberarzt der Innere Abteilung am Standort Buchen. „Mein Motto ist Erfolg und er kommt dann, wenn du tust, was du liebst. Das tue ich jeden Tag und werde es auch weiter tun.“