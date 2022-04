Eine Erzieherin, die viele Spuren hinterlassen hat

Buchen. In dieser Woche wurde im katholischen Kindergarten „St. Josef“ in Buchen die Erzieherin Gisela Häfner nach 28 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Bei einer kleinen Feierstunde im Garten waren alle Kinder und das Erzieherinnenteam mit dabei und gestalteten das Programm mit einem Abschiedslied und guten Wünschen.

Im Namen der Kirchengemeinde dankte Pfarrer Johannes Balbach Gisela Häfner für die gute Zusammenarbeit. Für den Ruhestand wünschte er ihr Zeit für ihre Familie und ihre Hobbys und Gottes Segen.

Kindergartenleiterin Natalie Schnell dankte Gisela Häfner für ihr großes Engagement und ihren Einsatz in den gemeinsamen Jahren. Einfühlungsvermögen und Geduld, aber auch viele Talente hätten sie zu einer besonderen Kollegin gemacht, die viele Spuren im Kindergarten hinterlassen habe.

Im Namen der Eltern der Kindergartenkinder ließen die Elternbeirätinnen Jessica Gremminger und Elisa Gänzler Gisela Häfner wissen, dass sie als geschätzte Erzieherin von Kindern und Eltern sicherlich sehr vermisst werden wird.