Eine bunte Mischung

Buchen. Mit Teresa Doplers „Das weiße Dorf“ eröffnet die Badische Landesbühne die neue Spielzeit im September in Buchen. In Doplers preisgekröntem Stück begegnet sich ein Paar, das sich aus Karrieregründen getrennt hatte, per Zufall wieder. Nach und nach bekommt die glatte Oberfläche der beiden dauerzufriedenen Selbstoptimierer Risse. Petra Jenni inszeniert das komisch-traurige Porträt zweier Menschen, die ihre Gefühle auf dem Altar der Vernunft opfern.

Das Volksstück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ von Bertolt Brecht handelt vom Gutsbesitzer Puntila: nüchtern ein skrupelloser Kapitalist – betrunken ein menschenfreundlicher Lebemann. Neben seinen Angestellten sind auch seine Tochter Eva und vor allem sein gewitzter Chauffeur Matti vor den unberechenbaren Launen des Willkürherrschers nicht sicher. Carsten Ramm inszeniert Brechts Gesellschaftskritik als berauschende Komödie mit Live-Musik.

In der berühmten Komödie „Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer wird nicht nur ein ganz besonderes Mahl aufgetischt, sondern auch jede Menge kriminelle Energie. Hohes Tempo, Sprachwitz und schwarzer Humor versprechen einen schaurig-schönen Theaterabend. Regie führt Arne Retzlaff.

Gemeinsam mit anderen Künstlern haben Brecht und Helene Weigel vor 90 Jahren mit der „Roten Revue“ in Berlin gegen den Aufstieg der Nationalsozialisten protestiert. Das Programm hieß „Wir sind ja so zufrieden“ und war ein rauschender Erfolg, doch es ist nur bruchstückhaft überliefert. In einem politischen Liederabend rekonstruiert die BLB in der Inszenierung von Carsten Ramm das historische Kabarettprogramm so gut es geht und lässt eine bewegte Zeit lebendig werden.

In seinem Film „Masken“ vereint der „französische Hitchcock“ Claude Chabrol Thriller und Lustspiel zu einem medienkritischen Pamphlet gegen die leeren Glücksversprechen des Fernsehens. Carsten Ramm bringt das Drehbuch als sinnliches Theatererlebnis auf die Bühne.

Heiner Müllers meistgespieltes Stück „Quartett“ ist ein erotisch aufgeladener Schlagabtausch zwischen Mann und Frau. Liebe zeigt sich hier als ein Spiel um Gewalt und Macht und ist darin Abbild einer auf Herrschaft, Ausbeutung und Materialismus gegründeten Gesellschaft. Regie führt Alexander Schilling.

Als opulentes Sommertheater inszeniert Arne Retzlaff „Reineke Fuchs“. Die Machtkämpfe des durchtriebenen Fuchses sind erstaunlich modern. In Goethes Tierwelt unsere Gegenwart zu entdecken, verspricht einen großen Spaß.

Spieltermine in Buchen: „Das weiße Dorf“: 27. September, 19.30 Uhr, Stadthalle, „Herr Puntila und sein Knecht Matti“: 18. Oktober, 19.30 Uhr, Stadthalle, „Fisch zu viert“: 13. Dezember, 19.30 Uhr, Stadthalle, „Wir sind ja sooo zufrieden“: 10. Januar 2023, 19.30 Uhr, Stadthalle, „Masken“: 14. März 2023, 19.30 Uhr, Stadthalle, „Quartett“: 9. Mai 2023, 19.30 Uhr, Stadthalle,

„Reineke Fuchs“: 20. Juni 2023, 20.30 Uhr, Museumshof (Freilichtveranstaltung).