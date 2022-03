Eine bunte Marktmeile lockt

Buchen. Die Buchener Fußgängerzone verwandelt sich am Samstag, 2. April, von 8 bis 16 Uhr in eine bunte Marktmeile und erweckt die ersten Frühlingsgefühle. Mit dem Buchener Frühlingsmarkt wird die im vergangenen Jahr mit dem Buchener Herbstmarkt begonnene Reihe der Themenmärkte fortgesetzt. Damit wird der beliebte Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet, bereichert. Die Besucher erwartet beim Frühlingsmarkt eine breite Auswahl frühlingshafter Artikel. Neben den traditionellen Wochenmarktangeboten gibt es ein vielfältiges Warenangebot – von exklusiven Dekorationsartikeln bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten – zu entdecken. Vor allem regionale Produkte sowie die Werke von Hobbykünstlern und Handwerkern aus der Umgebung werden zum Verkauf bereitgestellt. Für Kinder wird darüber hinaus eine Bastelaktion, organisiert vom Mehrgenerationenhaus, stattfinden. Umrahmt wird der Frühlingsmarkt mit Speisen und Getränken regionaler Erzeuger und Gastronomen. Auch Schulen und Vereine nehmen am Marktgeschehen teil.

Anlässlich des Frühlingsmarktes öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag bis 16 Uhr ihre Türen und freuen sich auf interessierte Kundschaft, um ihre neuen Frühlingskollektionen präsentieren zu können.

Der Buchener Frühlingsmarkt ist eine Idee der Arbeitsgruppe „Wochenmarkt und regionale Produkte“, die aus dem Projekt „Der ländliche Raum für Zukunft“ entstanden ist. Auch in Zukunft sollen verschiedenen Themenmärkte den Wochenmarkt bereichern und ergänzen.

