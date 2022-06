„Eine Bereicherung des grünen Bands“

Buchen. Was lange währt, wird endlich gut: Elf Jahre nach den ersten Gedankenstrichen und sieben Jahre nach Baubeginn wurde am Sonntag der Lehrbienenstand des Imkervereins Buchen und Umgebung eingeweiht. Auf rund 1000 Quadratmetern bietet das Areal im Mühltal beste Voraussetzungen für die Ausbildung von Neueinsteigern, Fortbildungen und gesellige Anlässe.

Die Einweihung wurde mit einem ökumenischen Wortgottesdienst verbunden, den Dekan Johannes Balbach und Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich leiteten. Die musikalische Umrahmung gestaltete Melanie Herberich. In ihrem Gebet hob Johanna Moelter-Reich hervor, dass kein Lob Gottes „schöner als das Summen der Bienen“ sei. Der Hinweis verstand sich als Aufruf dazu, der Schöpfung mit Achtung und Respekt zu begegnen. So stellten die beiden gekonnt Bibelpassagen vor, die das Bienenvolk in ihren Mittelpunkt rücken – immerhin gilt die Biene als drittwichtigstes Nutztier nach Schwein und Rind. „Schon im Mittelalter wusste man, dass Bienen klein sind, aber von immenser Bedeutung für die Menschheit“, betonte Balbach. Die Segnung der Räumlichkeiten verband er gekonnt mit Fürbitten, die auf den Heiligen Ambrosius als Schutzpatron der Bienen Bezug nahmen.

Erste Überlegungen 2011

Den Festakt eröffnete Thomas Kern als Vorsitzender des Imkervereins. Detailliert rief er die Entstehungsgeschichte des Lehrbienenstands in Erinnerung: Erste Überlegungen fanden 2011 statt, als der Badische Imkertag in Hainstadt ausgerichtet wurde. Nachdem die Stadt Buchen ein passendes Grundstück zur Verfügung gestellt hatte, legten mehr als 40 ehrenamtliche Helfer über sieben Jahre hinweg kräftig Hand an.

Mit rund 50 000 Euro konnte ein „ansprechender Ort im Naturpark Neckartal-Odenwald“ realisiert werden, an dem die Ausbildung von Jungimkern auf dem Weg zur Übernahme des ersten eigenen Volks ebenso stattfinden wird wie mancher Besuch von Schulklassen und Kindergartengruppen. Aktuell werde der Lehrbienenstand bereits für den Praxisteil des laufenden Jungimker-Kurses genutzt. Als Herzstück des einladenden Areals fungiert das neu errichtete Schulungsgebäude, in dem ab sofort die regelmäßigen Imkerstammtische stattfinden werden.

„Wir sind stolz auf das Geleistete“, bemerkte Kern und leitete über zu Bürgermeister Roland Burger. Er gratulierte dem Traditionsverein, der mit dem neuen Areal „neuen Auftrieb, einen festen Platz und kreative Ideen“ erfahren werde. Der unermüdlich aktive Verein fand ebenso Lob wie der an federführender Stelle mitwirkende Wolfgang Mackert: „Der Lehrbienenstand ist eine Bereicherung des grünen Bands, das Buchens grüne Oasen miteinander verbindet“, konstatierte Burger. Gern habe die Stadtverwaltung das Projekt unterstützt, zumal sich die Imkerei wieder stetig wachsender Popularität erfreue. Landrat Dr. Achim Brötel setzte sich auf humorige Weise mit Bienen und Drohen auseinander, ehe er dem Immenvolk eine wichtige Rolle für den Erhalt des Ökosystems attestierte. „Die Imkerei ist viel mehr als nur Honig – vor allem die Bestäubungsleistung ist unabdingbar“, bemerkte er und zeigte sich „froh und dankbar über die Vielzahl engagierter Imker vor Ort“.

Lob für ehrenamtliche Arbeit

Mit großzügiger Unterstützung durch den Europäischen Landschaftsfonds (ELER) und den Naturpark Neckartal-Odenwald sowie zahlreicher Sponsoren und der Stadt Buchen sei ein Kleinod von hohem praktischem Nutzen entstanden. Abschließendes Lob galt dabei dem Imkerverein mit Thomas Kern und Andreas Sigmund an der Spitze: „Was hier an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, verdient alle Achtung und Anerkennung“, so der Landrat.

Den Landesverband Badischer Imker vertraten Präsident Klaus Schmieder und Ehrenpräsident Ekkehard Hülsmann. Präsident Schmieder richtete den Fokus seiner Ansprache auf Zahlen: „Etwa 150 000 Imker bewirtschaften deutschlandweit eine Million Bienenvölker“, ließ er wissen und fügte an, dass 99,6 Prozent der deutschen Imker „aus Hobby“ tätig sind.

Die vergleichsweise hohen Zahlen ergeben einen positiven Effekt: „Die Bestäubung erfolgt flächendeckend durch Honigbienen, Wildbienen und Hummeln“, bemerkte er. Ehrenpräsident Hülsmann berief sich auf die Problematik des Arten- und Insektensterbens, das durch den Klimawandel immer mehr zu beobachten sei.

„Odenwald ist ein Paradies“

Der Odenwald hingegen verstehe sich – wie auch der Buchener Lehrbienenstand – als „Paradies für Bienen“. Dabei könne der Mensch bei genauem Hinsehen viel vom gelb-schwarzen Insekt lernen: „Die Biene lebt in einer Gemeinschaft, die auch uns Menschen gut zu Gesicht stünde“, merkte er an. Nachdem er Thomas Kern ein Gastgeschenk überreicht hatte, bezeichnete er den Lehrbienenstand als „beeindruckendes Beispiel des Gemeinsinns, der die Imker vielerorten auszeichnet“.

Vor dem zünftigen Weißwurstfrühstück nutzte Thomas Kern die Gelegenheit zum Dank an die Sponsoren: Zum Bau des Lehrbienenstands hatten die Vereinsförderung der Stadt Buchen, der durch Michaela Karl vertretene Naturpark Neckartal-Odenwald, die Firmen BMI-Braas (Hainstadt), Fertig-Holzbau, Henn-Bau, Hand in Hand (alle Buchen), Kehl Elektrik (Hainstadt), Schreinerei Kern Hettingen), Merklinger-Werkzeugbau (Buchen), Edwin Schwarz (Limbach) sowie die Schlosserei Willi Kniel und das Sägewerk Ühlein (beide Bödigheim) beigetragen.