„Eine außergewöhnliche Auszeichnung“

Buchen. Die Helene-Weber-Schule ist am Dienstag Vormittag im Rahmen einer kleinen Feier zur Fairtrade-Schule ernannt worden. Zwei Jahre lang hatten Schüler und Lehrer daran gearbeitet, dieses Zertifikat zu erhalten. Jetzt ist das Thema „Fairer Handel“ nicht nur im Schulbistro, sondern im gesamten Schulleben verankert.

„Für eine berufliche Schule ist es nicht selbstverständlich, diese Auszeichnung zu erwerben“, betonte Schulleiter Christof Kieser in seiner Begrüßungsansprache. Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise hätten Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs „Gesundheitspflege 1“das Projekt gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen stellvertretenden Schulleiter Heiko Hinninger begonnen. „Die Schüler sind trotz aller Schwierigkeiten am Ball geblieben“, freute sich Kieser.

Sie hätten während der Lockdowns das Projekt auf digitale Weise weitergebracht. Und auch die Feierstunde am Dienstag wurde mithilfe von Schülern der benachbarten Zentralgewerbeschule in Klassenzimmer und EDV-Räume übertragen, so dass die Schulgemeinschaft daran teilnehmen konnte. Kieser erinnerte an eine Nachhaltigkeitswoche an der Schule im Februar, bei der es unter anderem um Abfallvermeidung ging. Im schuleigenen Bistro, einer von Schülern organisierten Juniorfirma, verkaufe man Pausenmahlzeiten aus regionaler und fairer Produktion zu schülergerechten Preisen.

Amelie Walter war als Schülerin treibende Kraft hinter dem Projekt. Sie stellte im Rahmen der Zertifikatsverleihung verschiedene Schülerprojekte zum Thema vor, unter anderem eine „Wortwolke“, ein digitales Quiz, eine virtuelle Plakatausstellung und ein Kurzvideo zum Thema „fairer Handel“. Die Schüler informierten unter anderem darüber, unter welchem Preisdruck kleine Bauernfamilien stünden, die Bananen anbauten. Sie wiesen auf Kinderarbeit und Kinderrechte hin sowie die Bildungssituation von Kindern vor Ort.

Gundula Büker, Eine-Welt-Fachpromoterin für Globales Lernen, Qualifizierung und Beratung, war per Videochat aus Reutlingen der Feierstunde zugeschaltet. Sie überreichte symbolisch die Auszeichnung an die Vertreter der Helene-Weber-Schule. Nach ihren Worten besteht das Ziel der Kampagne darin, „faires Handeln an Schulen“ zum Leben zu bringen.

Über 10 000 Schulen bundesweit hätten sich daran beteiligt. Derzeit zählt die Initiative in Deutschland 820 Fairtrade-Schulen, davon 140 in Baden-Württemberg. Nach dem Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) ist die Helene-Weber-Schule die zweite Fairtrade-Schule in Buchen. Büker verglich den fairen Handel mit einer „Pille für eine gerechtere Welt“. Der globale Süden decke unseren Tisch. „Ihr seid jetzt ein Teil der Fairtrade-Bewegung“, sagte sie an die Schüler gewandt. Sie forderte diese dazu auf, mit Freunden und Verwandten über fairen Handel zu sprechen. „Diese Auszeichnung soll für Euch eine Motivation sein“, sagte Gundula Büker.

„Mit Bravur gestemmt

Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte für den Schulträger, den Neckar-Odenwald-Kreis, den Schülern und Lehrern zu der Auszeichnung. Namentlich nannte er die Lehrkräfte Stefanie Bauer, Claudia Markert und Pratima Saghal-Weimer sowie Schulleiter Christof Kieser. Ein besonderes Kompliment sprach er den Schülern des letztjährigen „Berufskolleg Pflege/Gesundheit 1“ aus, „die das mit Bravour gestemmt haben.“

Der Landrat freute sich darüber, dass im Neckar-Odenwald-Kreis nach dem BGB und der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach bereits die dritte Schule zur Fairtrade-Schule ernannt worden sei, und das unter rund 5000 Schulen im gesamten Land. Darüber hinaus führten Buchen und Osterburken die Titel „Fairtrade-Town“ und der Neckar-Odenwald-Kreis darf sich „Fairtrade-Landkreis“ nennen.

Der Landrat betonte, wie wichtig es für die Welt sei, menschenwürdige und umweltschonende Produktionsbedingungen durchzusetzen. Man müsse den „Kreislauf der Armut“ durchbrechen und teilen lernen. Denn die Bewohner der Welt bildeten eine „Überlebensgemeinschaft“. Deshalb sollte man den Gedanken der Nachhaltigkeit auch in seinem persönlichen Leben verfolgen.

Brötel lobte in diesem Zusammenhang die Juniorfirma Schülerbistro an der Helene-Weber-Schule. Dort verkauften Schüler fair gehandelte und regionale Produkte. Er wünschte sich, dass die Beteiligten Begeisterung, Elan und Ausdauer für die gute Sache dauerhaft bewahren mögen. Abschließend dankte auch Schulleiter Christof Kieser den Schülern für ihre „unermüdliche Arbeit.“