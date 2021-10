Eine alte Tradition wurde wieder gepflegt

Götzingen. Die große Freude über den Wiedergewinn eines Stückes Normalität war beim 218. „Getzemer Moarkd“ schon bei der Markteröffnung und dann auch den ganzen Tag über beim Umtrieb rund um die Marktstände und Präsentationen auf dem Areal zwischen Kirche und Festhalle deutlich zu vernehmen – bei den Marktbesuchern ebenso wie bei den Marktbeschickern, bei den Getzemer Musikanten und sogar beim Wettergott, der zum Markttag wie erhofft „goldenes Oktoberwetter“ bescherte.

Zur Markteröffnung erfreute die Musikkapelle Götzingen und der Leitung von Dirigent Udo Link mit einem stimmungsvollen Platzkonzert, das durch die zahlreichen Zuhörer mit reichlich Beifall belohnt wurde. Ortsvorsteherin Daniela Gramlich freute sich bei ihrer Begrüßung darüber, dass nach einjähriger Zwangspause dieses traditionelle Ereignis wieder stattfinden könne. Sie verwies auf die generationenlang gepflegte Tradition und deren besondere gesellschaftliche Bedeutung in der heutigen extrem schnelllebigen Zeit. Die damit verbundene Gelegenheit zu zwanglosem Gedankenaustausch und Kontaktpflege sei dabei nicht zu unterschätzen, was ja gerade die Corona-Zeit deutlich gezeigt habe. Daher zollte sie auch den örtlichen Vereinen, den Marktbeschickern sowie auch der Musikkapelle Dank für ihren Beitrag zum Erhalt der Markttradition in Götzingen.

Weg in eine gute Zukunft

Jeder Buchener Stadtteil habe seine Traditionen und Eigenheiten betonte Bürgermeister Burger und verwies darauf, dass beispielsweise Götzingen besonders traditionsbewusst sei, sich jedoch gleichzeitig auch recht innovativ präsentiere. Dies zeige sich recht deutlich bei Qualität und Ergebnis zum Bezirksentscheid des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft!“, den Götzingen für sich entschied und sich somit für den Landesentscheid qualifizierte. Die Dorfgemeinschaft stelle sich mit großem Engagement der Herausforderung, unter dem Motto „Götzingen gemeinsam gestalten!“ das Ortsbild aufzuwerten und somit den Weg in eine gute Zukunft einzuschlagen. So begrüßte er auch das Bemühen um den Erhalt der Markttradition ausdrücklich.

Zwar sei die wirtschaftliche Bedeutung heutzutage minimal, aber dafür sei ungeachtet der neuen Medien der mit dem „Getzemer Moarkd“ verknüpfte Stellenwert einer solchen Kommunikationsgelegenheit nicht zu unterschätzen. So ein Bummel durch das Marktgeschehen sei schon immer etwas Besonderes, vermittele quasi ein Stück Heimatgefühl.

Den obligatorischen Bieranstich als offiziellen Start absolvierte er unter Assistenz von Ortsvorsteherin Gramlich gekonnt - nach dem zweiten Schlag hieß es „O’zapft is“.

Dank des herrlichen Herbstwetters bevölkerten zahlreiche Besucher das Marktareal mit den vielfältigen Angeboten der Händler und der heimischen Vereine, die insbesondere um das leibliche Wohl der Besucher bemüht waren. Dazwischen sorgten Angebote wie Flohmarkt, Tombola oder Torwandschießen für Abwechslung. Berechtigterweise zogen sowohl die Marktbesucher als auch die Marktbeschicker und Organisatoren eine rundum positive Bilanz zum „Getzemer Moarkd“ 2021. jm