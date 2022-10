Einbruch in Tankstelle in Buchen

Buchen. Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Tankstelle in Buchen ein. Die Täter gelangten gegen 1.30 Uhr in den Verkaufsraum in der Bödigheimer Straße, entwendeten jedoch keine Ware. Sie flüchteten fußläufig in Richtung Ortsausgang. Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei den Tätern handelte es sich um mindestens zwei Männer. Einer der Beiden trug einen dunklen Pullover, vermutlich mit Mütze oder Kapuze, und eine Gesichtsmaske. Der andere Mann trug eine helle Gesichtsmaske, einen dunklen Kapuzenpullover mit drei weißen Streifen von der Schulter bis zum Ärmel, Turnschuhe mit ebenfalls weißen Streifen, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe.

