Einbruch in Möbelgeschäft in Buchen

Buchen. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Möbelgeschäft in Buchen in der Daimlerstraße. Die Unbekannten begaben sich, zwischen 19 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag, über eine aufgehebelte Nebentür in das Gebäude und öffneten dort gewaltsam einen tragbaren Tresor. In diesem konnten die Unbekannten einen Schlüssel für einen weiteren Tresor auffinden. Durch das Öffnen des zweiten Tresors erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld. Die Ermittlungen des Polizeireviers Buchen zu den Tätern dauern an.

