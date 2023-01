Einblicke in Buchener Stadtgeschichte

Buchen. Die erste Aktion des Verbands Wohneigentum Buchen in diesem Jahr führte 35 Teilnehmer ins Buchener Bezirksmuseum, wo sie von Mitgliedern des Bezirksmuseums über das Leben in Buchen in den letzten Jahrhunderten fachkundig informiert wurden. Der gesellige Abschluss fand dann im Buchener Traditionsgasthaus „Schwanen“ statt, wo bei leckerem Essen noch viel Raum für persönliche Gespräche gegeben war.

Treffpunkt war aber zunächst am Nachmittag der Innenhof des Bezirksmuseums. Hier begrüßte Vorsitzender Bernd Dietrich die 35 Teilnehmer.

Er zeigte sich sehr angetan von der großen Zahl der Anmeldungen und bedankte sich bei Uta Stich, die für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichnete. Aufgrund der großen Anzahl der Besucher war es erforderlich, die Teilnehmer in drei Gruppen einzuteilen:

Die zahlenmäßig größte Gruppe schloss sich Dr. Wolfgang Hauck an. Der Vorsitzende des Bezirksmuseums Buchen berichtete unter dem Titel „Die Kunst der Ingenieure – 5000 Jahre Technikgeschichte in der Region in Odenwald und Bauland“ über die technischen Meisterleistungen unserer Vorfahren: Schon in der Jungsteinzeit gelang es den Menschen, dank des Einsatzes von Steinwerkzeugen, sich das Leben leichter zu gestalten.

Römerzeit prägend

Prägend war auch für unsere Region die Römerzeit. Die Zeugnisse davon sind rund um Buchen noch reichlich erhalten. Beeindruckend ist das von den Römern entwickelte Wasserversorgungssystem sowie die Vermessungstechnik, die sie auch beim Jahrhundertbauwerk Limes angewendet haben.

Die Gruppe mit Führer Dr. Jürgen Strein bekam unter dem Titel „Buchen im Mittelalter“ Einblicke in eine ereignisreiche Zeit. Jürgen Strein erzählte dabei natürlich auch von der weithin bekannten Legende des Blecker.

Minnesänger real

Real waren dagegen die Minnesänger, die es auch hierzulande in großer Zahl gab. Die anschaulichen Erläuterungen von Jürgen Strein wurden im Obergeschoss des Trunzerhauses durch ansprechend gemachte Modelle und Schaubilder ergänzt.

Kiefer-Bild ein Höhepunkt

Sehr interessant und voller Überraschungen waren auch die Ausführungen von Liselotte Kraft, die durch die Ausstellung „Gottes Lob und Seelenheil – Glaubenszeugnisse aus dem Madonnenland“ führte. Erstes Highlight der Ausstellung ist ein Originalbild des früher in Buchen lebenden Künstlers Anselm Kiefer. Sehenswert sind zudem der Messkelch von Abt Bessel und die filigran gefertigte Salvatorgruppe aus Hainstadt.