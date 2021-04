Einblicke in Abbau des „fränkischen Muschelkalks“

Buchen. Angeregt durch das monumentale Barbaradenkmal zu Koblenz befasst sich der neue Wartturm mit den geologischen Voraussetzungen des bedeutenden Walldürner „Kalksteinabbaus“, den Kalksteinbetrieben sowie den Arbeitsbedingungen der Kalkbrenner und Steinhauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Muschelkalk aus Walldürn wurde damals als „fränkischer Muschelkalk“ gehandelt und stand wegen seiner hellgrauen Farbe bei der Architektur von Profanbauten hoch im Kurs.

Hartes Los für Steinhauer

Zwei Fachaufsätze vermitteln Einblicke in eine fast vergessene Industrieepoche, deren Ursache in der Eignung ganz bestimmter Muschelkalkschichten als Baumaterial und zur Branntkalkherstellung zu suchen ist. Es werden aber auch die geradezu erbärmlichen Arbeitsbedingungen aufgezeigt, unter denen die Steinhauer schufteten und die bei ihnen zu Staublungen führten und den frühen Tod brachten, die Hinterbliebenen im wirtschaftlichen Elend zurücklassend. In einem geschichtswissenschaftlichen Aufsatz wird die Herkunft des fränkischen Grünkerns beleuchtet. Schon in vorchristlicher Zeit haben in Südwestdeutschland die Kelten Dinkel kultiviert und durch Rösten haltbar gemacht. Erstmals in unserer Region ist der Dinkel in gerösteter Form im dritten Jahrhundert nach Christus im Zusammenhang mit Römerfunden in Osterburken anzutreffen. Die Römer hatten die Technik von Getreidedarren perfektioniert und auch bei den Ausgrabungen im Kleinkastell Rinschheim ist man auf Baulichkeiten gestoßen, die als Darren zu vermuten sind.

Weitere Beiträge befassen sich mit dem Aufenthalt von Heinrich Köhler in Mudau in der direkten Nachkriegszeit, einer Zustiftung zum Stadtarchiv sowie Tätigkeitsberichten des Kreis- und des Stadtarchivs. str