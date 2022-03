Ein VW Golf VI als besonderes „Arbeitsmaterial“

Buchen. Das Unterrichtsmaterial in den meisten Fächern besteht aus Büchern oder kopierten Arbeitsblättern. Im fachpraktischen Unterricht der Kfz-Mechatroniker der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB), kann das jedoch nicht genügen, da müssen die Auszubildenden natürlich auch an Autos „herumschrauben“, denn nichts geht bekanntlich über die praktische Betätigung. Ein ganz besonderes „Arbeitsmaterial“ wurde der ZGB vom Autohaus Lademann übergeben: ein Golf VI. Der Schulleiter, Konrad Trabold, hob bei seiner Ansprache bei der Übergabe hervor, dass die Kfz-Werkstatt der ZGB hervorragend ausgestattet sei und „exzellente Voraussetzungen für den schulischen Teil der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker“ biete. Die Erweiterung des Fahrzeugparks um „ein ,mittelaltes’ Fahrzeug, mit einem Technikstand aus dem vergangenen Jahrzehnt,“ sei „für den Unterricht besonders geeignet“, da aktuell genau solche Fahrzeuge in den Werkstätten gewartet würden. Dadurch werde der Schule ermöglicht, die Auszubildenden „besonders praxisnah zu unterrichten“.

Dank des Schulleiters ging dabei an das Autohaus Lademann, namentlich an Christian Eid und Tobias Hauser, die beim Beschaffungsprozess des Fahrzeugs sehr entgegenkommend und hilfreich waren. Der Dank ging aber auch an „die Kollegen von der Kfz-Abteilung, insbesondere dem Fachabteilungsleiter Kfz Martin Storch und an Christian Müller, der die Fahrzeugüberlassung durch das Autohaus Lademann in die Wege geleitet und koordiniert“ habe. Eid betonte, dass die „Unterstützung der ZGB, auch von H. Lademann, eine Herzensangelegenheit“ gewesen sei. Man arbeite seit Jahren hervorragend zusammen und auch er selbst habe seine Schulzeit an der ZGB in sehr guter Erinnerung. Si

