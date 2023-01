Ein Mal im Jahr verwandelt sich die Schalterhalle der Volksbank Franken in Buchen in einen Kleinkunstsaal. Unter dem Motto „Auf ein Neues“ präsentierten sich dort am Mittwochabend beim Neujahrsempfang erstmals Ann-Kathrin Schneider und Andreas Schieser.

„,Auf ein Neues’ passt in diesem Jahr besonders gut“, sagte Bankvorständin Karin Fleischer. Denn man könne sich über drei Neuheiten

...