Ein Spiel mit Nähe und Ferne

Zum etwas anderen Blick aus dem Fenster lädt die Ausstellung „outside the window“ ein. Die Vernissage fand am Sonntag im Kulturforum Vis-à-vis statt. Die Schau ist bis zum 24. April zu sehen.

Buchen. Die zahlreichen Gäste freuten sich über die erste „normale Ausstellung“ des Kunstvereins Neckar-Odenwald seit drei Jahren. Die Künstlerin Ingrid Rodewald ist der Region verbunden: Aus Mosbach stammend, wirkt und lebt sie in Straßburg und Karlsruhe. Dort erstellt sie ansprechende und anspruchsvolle Collagen.

Als Vorsitzender des Kunstvereins äußerte Harald Kielmann die Freude über die Ausstellung und bemerkte, dass dank Unterstützung des Landesbank Baden-Württemberg sogar ein Katalog gedruckt werden konnte. Sein Dank galt neben dem treuen Publikum vor allem Hildegard Becker, Ulrike Thiele und Tim Krieger, die ihn bei der Gestaltung unterstützt hatten.

Ein Grußwort steuerte Landrat Dr. Achim Brötel bei, der auch die Grüße von Bürgermeister Roland Burger und Stellvertreterin Ruth Weniger übermittelte. Nach dem Motto „adventure is just outside the window“ signalisiere die Ausstellung, dass das eigentliche Abenteuer des Lebens erst draußen beginnt – zum Beispiel unmittelbar vor dem Fenster. „Fenster trennen nicht nur zwei Welten voneinander, sondern eröffnen auch zwei Perspektiven. Erst durch Fenster kann man die Welt offen und kreativ erleben!“, bemerkte Brötel. Gekonnt verquickte er diesen Umstand mit dem Begriff „vis-à-vis“ („gegenüber“), der den „Gegensatz von drinnen und draußen“ charmant auf den Punkt bringe. Die Ausstellung als Solche lade mit den aus Papierschnitzeln von Werbeanzeigen gestalteten Collagen umso mehr zu einem Blick „outside the window“ ein, sowohl künstlerisch als auch atmosphärisch-emotional lasse sie aufhorchen und „setzt dort Fenster ein, wo vorher in Wirklichkeit unsichtbare Wände waren“.

Dem Kunstverein zollte der Landrat seinen Dank für die Bereicherung des öffentlichen Lebens durch seine „kulturelle Daseinsvorsorge im besten Sinne des Wortes“, die auch ein wichtiges Stück Lebensqualität im Ländlichen Raum darstelle.

Auf lebhafte Weise führte schließlich das von Hildegard Becker moderierte Künstlergespräch die Gäste „outside the window“ und mitten in die Aspekte der Ausstellung. Im Dialog mit Ingrid Rodewald sprach Becker von einem „Spiel mit Nähe und Ferne“, das die lange Tradition der Collagen in der Bildenden Kunst eindrucksvoll fortsetze.

Zufällig zu Collagen gekommen

Zu den Collagen sei die Künstlerin eher zufällig gekommen: Während des Studiums habe sie zahlreiche Techniken ausprobiert, um die künstlerische Ader ihres Herzens an die Collagen zu verlieren.

„Das Material und dessen Möglichkeiten faszinieren mich noch immer“, ließ Ingrid Rodewald wissen. Auch der direkte Blick auf das Leben sei es, der ihre Passion beflügele. „Selbst im Atelier bin ich in Bewegung“, bemerkte die Künstlerin und berief sich auf das positive Gefühl gestalterischer Freiheit. „Künstlerisch tätig zu sein bedeutet für mich Freiheit“, konstatierte sie bei der Vernissage

Inspiriert werde sie von Menschen und der Natur: So ergaben etwa Flussläufe wie die Neckar- oder Saarschleife sowie der spanische Strom Ebro interessante Collagen, die ganz individuelle Interpretationen zulassen. „Jeder denkt beim Betrachten an das, was er selbst darin sieht. So können aus einem Bild viele Bilder entstehen, die jeder auf sich und sein eigenes Leben bezieht“, bemerkte Ingrid Rodewald, deren Markenzeichen komplett menschenleere Collagen sind.

Das jedoch bedeutet nicht, dass sie leblose Fragmente toter Städte und Plätze seien, ganz im Gegenteil: Sie sprühen vor Leben. Das mag an der Nähe zum Menschen liegen, die Ingrid Rodewalds Schaffen auszeichnet. Gerade der kontinuierliche Blick auf die Gesellschaft ergebe zahlreiche Vorlagen, die sie in die Tat umsetze. Was zähle, sei der ruhige Moment. Genau diesen möchte sie festhalten, um dem Betrachter den Blick auf das Leben und eigene Gedanken zu ermöglichen.

Mehr noch: In jeder Szenerie findet sich eine von menschlicher Hand hinterlassene Spur – sei es durch Architektur oder Landschaften oder auch den so profan anmutenden Blick aus dem Fenster. In diesem Sinne sei auch der Titel „outside the window“ zu verstehen: Er kam Ingrid Rodewald beim Blick aus der üppig verglasten Fensterfront des Buchener Kunstforums, in dem sie ihre erste Ausstellung seit Pandemiebeginn präsentiere. Dafür empfinde sie große Dankbarkeit: „Kunst ohne Ausstellung und Publikum ergibt keinen Sinn“, bemerkte sie.

Wie vielschichtig und individuell die Blicke „outside the window“ sein können, konnten die Besucher beim anschließenden Rundgang durch die Ausstellung erfahren. Ingrid Rodewald stand für Gespräche zur Verfügung und erläuterte manches Werk en détail.