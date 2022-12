Ein sichtbares Zeichen der Ökumene

Buchen. Ökumene, der Dialog zwischen der katholischen Pfarrgemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde, ist in Buchen seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Nun kann man diese Zusammenarbeit auch im Bild sehen: Die Hainstadter Künstlerin Marie-Luise Schwind hat in einem Gemälde die beiden Kirchen und damit die Gläubigen der beiden Konfessionen zusammengebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch übergab sie das Bild im evangelischen Gemeindehaus an Pfarrerin Julia Lehner. Für ein Jahr wird es dort aufgehängt, anschließend übernimmt es die katholische Pfarrgemeinde für ein Jahr.

Das Acrylbild von Marie-Luise Schwind zeigt auf einem mit breiten Pinselstrichen hingeworfenen farbigen Hintergrund die Silhouetten der Christuskirche und der Buchener Stadtkirche St. Oswald-Kirche mit dem Schriftzug „in Ökumene vereint“. Entstanden ist es schon im Jahr 2015.

Mehr zum Thema Folgen des Ukraine-Kriegs Auch Kirchen müssen Energie sparen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Evangelische Kirche Kirchenbezirk Adelsheim/Boxberg wird in drei Kooperationsräume aufgeteilt Mehr erfahren

Die Künstlerin, der die Ökumene schon immer ein Anliegen war, gab es vor einigen Wochen an die Vorsitzende des katholischen Frauenbundes, Ingrid Weinmann, weiter. Die zeigte es im Ökumene-Ausschuss der beiden Gemeinden, und Pfarrerin Julia Lehner war sofort begeistert davon, das Bild in ihrem Gemeindehaus aufzuhängen. Ihr katholischer Kollege, Stadtpfarrer Johannes Balbach, schloss sich an, und so wurde die Idee geboren, das Bild als Zeichen gelebter Ökumene für jeweils ein Jahr in Einrichtungen der Gemeinden öffentlich zu zeigen.

Die Idee zu dem Bild kam Marie-Luise Schwind beim Betrachten der Schilder am Ortseingang, auf denen die Katholiken in Violett und die Protestanten in Gelb ihre Gottesdienste ankündigten. Der Künstlerin schwebte dagegen ein Bildkonzept vor, das die beiden Konfessionen vereinigt, und sie verwirklichte das in dem jetzt übergebenen Gemälde. str