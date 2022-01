Ein selten gewordenes Bild

Götzingen. „Bienen und Schafe ernähren den Bauern im Schlafe!“ – besagt eine alte Bauernweisheit. Diese sehr vereinfachende Aussage beinhaltet aber ohne Frage einen sehr bedeutungsvollen Fakt, wenn man Nutzen und Bedeutung dieser beiden Nutztiere für uns Menschen bewertet.

Schafe gelten beispielsweise als unsere ältesten Haustiere, die Nachweise dafür reichen bis etwa in die Zeit um 8000 v. Chr. zurück. Leider haben aber beide Tiere längst nicht mehr den Stellenwert, den sie im Alltag unserer Vorfahren noch hatten. Dieser fand, neben der Nutzung als Woll- und Fleischlieferant, seinen Niederschlag in der Gesellschaft und der Sprache – beispielsweise in Begriffen wie Schafskälte, schwarzes Schaf oder Wolf im Schafspelz, wie Sündenbock oder Neidhammel, oder auch „sein Schäfchen ins Trockene bringen“.

Umso erfreulicher ist es daher, dass die Gesellschaft die vielfältige Nützlichkeit dieser Tiere für Natur und Mensch wieder mehr erkannt hat und zu schätzen weiß, ihnen damit auch wieder zunehmende Wertschätzung zukommen lässt.

Beispielsweise der Anblick einer weidenden Schafherde, vor wenige Jahrzehnten in ländlichen Regionen noch eine alltägliche Selbstverständlichkeit, ist heute äußerst selten geworden, für viele in Ballungsräumen Lebende gar ein unbekanntes Bild. Reges Interesse fand daher eine Schafherde, die einige Tage lang über Götzinger Felder zog. Wanderschäfer Peter Wohlfahrt weilte von Osterburken herkommend mit seinen rund 500 Schafen hier und ließ diese auf Wiesen und Feldern Götzinger Landwirte weiden.

Zahlreiche Spaziergänger – einige davon mit Erinnerungen an früher als der ortsansässige Schäfer Valentin Weimer seine Schafe durch die Gemarkung wandern ließ – verfolgten mit großem Interesse den Weg der Herde und vor allem die Kinder hatten viel Freude an diesem ungewohnten Geschehen. Es war in der Tat spannend den Zug der Herde von Feld und zu Feld sowie das Verhalten der vielköpfigen Tierschar dabei zu verfolgen. Beeindruckend war auch zu beobachten wie die beiden Hütehunde durch wenige Worte wie selbstverständlich als eifrige Helfer des Hirten die Herde ganz selbstverständlich überwachten und zusammenhielten. Beim Gespräch mit dem Schäfer wurde deutlich, welchen Wandel die Schafhaltung erfahren hat und welche Herausforderungen für diesen Zweig der Landwirtschaft aufgrund der extremen Veränderungen gegeben sind, aber auch welchen Nutzen und welche Vorteile Schafhaltung und Beweidung mit sich bringen. Und auch welchen Geist und welche Einstellung insbesondere der Beruf des „guten Hirten“ speziell in der Wanderschäferei mit seinen extremen Anforderungen voraussetzt.

Gerade die Wanderschäferei ist ja aus strukturellen Gründen extrem zurückgegangen und wird derzeit bundesweit nur noch in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen betrieben. Inzwischen ist Schäfer Peter Wohlfahrt mit seinen naturfreundlichen tierischen Landschaftspflegern weitergezogen. Über Altheim ging es weiter zum Truppenübungsplatz Hardheim. Von dort führt die Tour weiter durch das Taubertal und dann in Richtung Albstadt zum Hauptsitz dieser Schäferei. Nach der immensen dann zurückgelegten Wanderungsstrecke erwartet die Schafe dort die Schur und das Winterquartier. Im Frühjahr beginnt dann aufs Neue der beeindruckende „Kreislauf Wanderungstour“.

Aufgrund der unbestrittenen Bedeutung der Schafhaltung und insbesondere der Wanderschäferei hinsichtlich der Landschaftspflege und auch bezüglich der Erhaltung und Ausbreitung der Artenvielfalt bleibt zu hoffen, dass die Schäferei weiterhin den Herausforderungen der Strukturveränderungen standhalten kann.

Und dass somit auch künftig Schäfer mit ihren Herden über die Wiesen und Felder unserer vielfältigen Landschaft ziehen werden, nicht zuletzt auch zur Freude der Menschen an und mit ihren ältesten und treuen Begleitern durch die Jahrhunderte über ungezählte Generationen der Entwicklungsgeschichte. jm

