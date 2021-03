Durch die Corona-bedingten Schulschließungen und den Lockdown seit Dezember 2020 sind die Maxx-Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zur Schülerbeförderung über Monate faktisch nicht nutzbar gewesen. Wer das Maxx-Ticket seiner Kinder nicht gekündigt hat, dem ist dadurch wirtschaftlicher Schaden entstanden. Viele Eltern von Schülern, die für den Schulweg auf Bus und Bahn angewiesen sind (sogenannte auswärtige „Fahrschüler“), haben das Maxx-Ticket ihrer schulpflichtigen Kinder nicht gekündigt, um den gerade im Ländlichen Raum so wichtigen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht in existenzielle Schwierigkeiten zu bringen. Mit fortschreitendem Lockdown geraten aber zunehmend mehr Eltern – insbesondere aus den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel – selbst in existenzielle Schwierigkeiten.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat Anfang Februar 2021 ein zweites Corona-Hilfspaket für den ÖPNV angekündigt, wonach Schülertickets erstattet werden sollen. Nach derzeitigen Informationen aus dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis ist beabsichtigt, als Entschädigung für den gesamten Zeitraum ab Dezember 2020 im Monat April einen Monatsbeitrag nicht abzubuchen.

Eine weitergehende Entschädigung sei nicht geplant. Beim letztjährigen Lockdown in 2020 hingegen wurden als Erstattung die Fahrtkosten für Juli und August nicht abgebucht.

Sowohl als gewählter Elternvertreter einer 11. Klasse des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) wie auch als Vater eines „Fahrschülers“ empfinde ich die geplante Kostenerstattung für lediglich einen Monat als Schlag ins Gesicht all derer, die solidarisch dem ÖPNV die Treue gehalten haben. Sie sind jetzt die Dummen. Die geplante Entschädigungslösung wird weder den berechtigten Interessen der Eltern von „Fahrschülern“ gerecht, noch dient er der langfristigen Sicherung des ÖPNV im Ländlichen Raum. Ich fordere von den politisch Verantwortlichen – insbesondere auf Landesebene – spürbare Nachbesserungen!

Der BGB-Elternbeiratsvorsitzende Dr. Dirk Laier und der Gesamtelternbeiratsvorsitzende aller Buchener Schulen, Rechtsanwalt Christian Philipp, signalisierten mir inhaltliche Zustimmung für diese Forderung. Es ist zu wünschen, dass sich die Gremien der Elternvertreter sowie die Schülermitverantwortung (SMV) möglichst vieler Schulen des Themas annehmen. Der politische Druck würde so größer und hoffentlich effektiver. Unsere Demokratie lebt auch davon, dass man vorhandenen Unmut wahrnimmt, artikuliert, bündelt und sich in einer konstruktiven Art bei den Entscheidungsträgern Gehör verschafft.