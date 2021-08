Ein Nachmittag mit Bienen und Honig

Buchen. Einen spannenden Nachmittag haben elf Kinder in Begleitung von Eltern und Großeltern beim Imkerverein Buchen und Umgebung erlebt. Die Gruppe brach vom Lehrbienenstand aus zu einer kleinen Wanderung durchs Mühltal auf. Dabei mussten die Kinder Aufgaben bewältigen und Rätsel lösen, zum Beispiel beim Büchsenwerfen, bei einem Wasserspiel, bei Schätz- und bei Wissensfragen. Für richtig gelöste Aufgaben erhielten die Kinder Pollenpunkte. Am Ende wurden die Sieger gekürt und mit Preisen belohnt. Zurück am Lehrbienenstand, bastelten die Kinder Insektentränken. Außerdem zeigte Imker Sven Klohe am Lehrbienenstand, wie die nützlichen Insekten leben. mb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1