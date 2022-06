Ein Leichtverletzter in Buchen

Buchen. In der Einfahrt eines Parkplatzes eines Einkaufszentrums in Buchen stießen der

Fahrer eines Skodas und ein Radfahrer am Freitagmittag zusammen. Nach Angaben der Polizei war ein 38-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Skoda Octavia von dem Parkplatz in die Daimlerstraße eingebogen. Hierbei prallte er gegen das Fahrrad eines 65-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

