Ein Leben für den Sport und für die Menschen

Buchen/München. Hilde Schweizer, deren Leben vom Sport geprägt war, ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Sie war Ehrenmitglied des TSV Buchen und hat sich bei diesem Verein große Verdienste erworben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie beispielsweise beim DRK, war sie engagiert und erhielt das Bundesverdienstkreuz.

Um in der Nähe ihrer Tochter zu wohnen, war sie nach München gezogen. Im engsten Familienkreis findet dort auch die Beisetzung statt. Das Seelenamt ist am 31. Oktober um 10.30 Uhr in St. Oswald in Buchen. „Hilde Schweizer hat sich als Vorstandsmitglied und Übungsleiterin beim TSV große Verdienste erworben und vermittelte allen Altersgruppen Spaß an Bewegung“, so TSV-Vorsitzender Kurz Bonaszewski.

Dass Hilde Schweizer nicht nur in Buchen große Wertschätzung genoss, zeigte sich beim großen Bahnhof zu ihrem 90. Geburtstag im Hotel „Prinz Carl“ in Buchen. Zahlreiche Gratulanten und prominente Funktionäre würdigten dabei ihr Leben für den Sport und für die Menschen. Hilde Schweizer hat die Entwicklung der Abteilung Turnen im TSV, aber auch im Turngau geprägt. Ihre Ideen stießen auf breite Zustimmung und wurden auch im Badischen Sportbund aufgenommen. dani/Bild: FN-Archiv

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2