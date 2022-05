Ein Garant für hohe Lieferfähigkeit

Buchen. Die OKW Gehäusesysteme verabschiedete Petra Haas nach 48 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Bereits 2014 erhielt sie für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit die „Treue-Medaille“ der Stadt Buchen. Yvonne Ellwanger, Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung, erinnerte an die Anfänge, der zum 1. September 1974 mit 16 Jahren noch unter der Berufsbezeichnung „Industriekaufmann“ bei den Odenwälder Kunststoffwerken eingestellten Auszubildenden. Im Anschluss an die Ausbildungszeit startete sie als Sachbearbeiterin in der Auftragsabwicklung, wo sie die Anfänge der ersten Standardgehäuse für die Elektronikindustrie bereits miterlebte.

Geschäftsführer Christoph Schneider berichtete über ihren Werdegang und die Veränderungen im Unternehmen. So wechselte Petra Haas im Jahre 1985 aus der Auftragsbearbeitung zu der neu gegründeten Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme Mit ihrer jahrelangen Erfahrung trug sie maßgeblich zu der hohen Lieferfähigkeit des Unternehmens bei, was sich auch in der Zufriedenheit der Kunden widerspiegelte. Bis heute haben viele Auszubildende von ihrem über die Jahre gewachsenen Wissen profitiert, das sie immer gerne weitergab und auch bei der Optimierung von Abläufen und Prozessen stets gefragt war.

Daniela Szücs sprach ihre Anerkennung im Namen des Betriebsrates sowie der Kollegen*innen aus und wünschte alles Gute für die Zukunft. okw

