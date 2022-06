Ein Fest, so bunt wie das Leben

Buchen. An diesem Wochenende ist es soweit, auf der alla hopp!-Anlage startet das Benefiz-Festival „Grenzenlos“. Am Samstag, 2. Juli von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 3. Juli von 10 bis 19 Uhr wird hier ein buntes Kunst- und Kulturfestival gefeiert. Ein Fest, das die in Buchen lebenden Menschen und Kulturen verbinden sowie Generationen und Vereine gerade auch nach der langen Coronapause ganz ohne Grenzen durch Feiern vereinen will. Es gibt viel Abwechslung sowie ein buntes Bühnenprogramm und das Beste ist, wer hier feiert tut zugleich noch etwas Gutes.

Grenzenlos bunt wird das Angebot der zwei Tage sein. Die Besucher erwartet eine riesige Auswahl an Speisen – von Pommes über türkische Köfte und Asia-Food bis hin zu italienischen Eisspezialitäten – sowie alle möglichen Getränke von klassischen Softgetränken bis hin zu Cocktails und Fruchtbowle.

Das Restaurant „Seeterrasse“ als „Hauptcaterer“ bietet eine abwechslungsreiche und leckere Speisekarte, am Sonntag gibt es als Tagesessen Wildgulasch mit Preiselbeeren und selbstgemachten Spätzle, außerdem können die Besucher an beiden Tagen Burger, Pommes, Chicken Nuggets, Asia Food (vegetarisch und mit Huhn) genießen.

Im Mehrgenerationenhaus gibt es eine Kaffee- und Kuchenbar. Dort wird auch die Foto-Ausstellung „Angekommen-Angenommen“ mit Beispielen gelungener Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zu sehen sein. Auch ein Kreativangebot wird vom Team des Mehrgenerationenhauses angeboten.

Über die Anlage verteilen sich Aktions- und Informationsstände, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Es ist für jeden etwas dabei: beispielsweise ein Spieleparcours, Kinderschminken, Kunstausstellungen, eine Aktion der Feuerwehr, Workshops für Jedermann sowie verschiedene Informationen.

Mindestens genauso vielfältig und unterhaltsam wird das Bühnenprogramm über die zwei Festivaltage sein. Blaskapellen, Chöre und Tanzgruppen jeglichen Alters und jeglicher Kultur werden die Bühne bevölkern und zusammen mit vielen Bands für gute Stimmung sorgen. Eine bunte Mischung – grenzenlos eben und so bunt wie das Leben. Es wirken mit die Happy-Tones von der Lebenshilfe, Next Level & X-Ception, Zayan and friends, Feez, Zwibbelclub 2.0, das Vokalensemble „Auftakt“, die Stadtkapelle Buchen, die BCH-Bloos-Band, O.A.M., Colours, Buchener Kirchenchöre und viele mehr. Eröffnet wird das Benefiz-Festival von Bürgermeister Roland Burger am Samstag, 2. Juli um 13 Uhr.

Durch den Tag moderiert federführend das „Herz statt Hetze NOK - Team“ um Alexander Weinlein.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

Samstag, 2. Juli: 13 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Burger und das „Herz statt Hetze NOK-Team“ und weiteren Gästen, im Anschluss: Rockband „Korpus 16“, Vorstellung Odenwald Hospiz e.V.. Ab etwa 15 Uhr: BCH Bloos Band, Vorstellung Lebenshilfe e.V.,Tanzgruppe „Tribe Venture“. Ab circa 16.45 Uhr Hip-Hop-Breakdance die Meistertänzer Next Level und X-Ception, M’art russische-ukrainischer Folklore-Chor, Vorstellung Kinder- und Frauenschutzhaus. Ab etwa 18.45 Uhr (bis Ende 22 Uhr): Feez-PunkPop und PunkRock aus der Region, O.A.M - orginal acoustik music.

Sonntag, 3. Juli: ab 10 Uhr: „Kirchenchor Hollerbach-Oberneudorf, Lindedance aus dem Mehrgenerationenhaus, Lebenshilfe-Band „Happytones“. Ab etwa 12.30 Uhr: Musikgruppe „Zwibbelklub 2.0“, Stadtkapelle Buchen, Kinderchor „St. Oswald“ Buchen, Jugendchor „St. Oswald“ Buchen. Ab etwa 15 Uhr: Vokalensemble „Auftakt“, Schautanzgruppe TSV 1863 Buchen, Tanzgruppe „Tribe Venture“. Ab circa 16.30 Uhr: Raggae Music vom Feinsten „Zayan and friends“, „Colours“ – „lyrics & music aus der Region“. Der Abschluss ist für 19 Uhr geplant.