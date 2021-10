Eberstadt. Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins des VfL Eberstadt blicke der Vorsitzende Stefan Vasko trotz der bestehenden Corona-Pandemie auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Den Ausführungen war zu entnehmen, dass Hauptverein auch im abgelaufenen Vereinsjahr vom Förderverein des VfL unterstützt wurde. Vasko erinnerte in seinem Rückblick an die im vergangenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen, die durch die Corona-Pandemie sehr eingeschränkt waren. Dabei stellte der Vorsitzende fest, dass nach wie vor alle Aktivitäten im Zeichen des Förderauftrages, den Hauptverein finanzielle zu unterstützen, standen. Anschließend gab Hubert Knecht in Vertretung des verhinderten Kassenwarts Matthias Knecht einen Einblick in die Finanzen des Vereins und berichtete dabei trotz Corona-Pandemie über eine solide Kassenlage. Die Kasse war von den Kassenprüfern Alexander Brandt und Christian Leist geprüft worden. Christian Leist bescheinigte dem Kassenwart eine einwandfreie und saubere Kassenführung. Anschließend wurde auf Antrag von Ortsvorsteher Nico Hofmann dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Es folgte der Jahresbericht von Schriftführerin Mareike Müller, die dabei nochmals die vom Förderverein im abgelaufenen Vereinsjahr durch die Corona-Pandemie eingeschränkt durchgeführten Veranstaltungen und die sonstigen Aktionen Revue passieren ließ.