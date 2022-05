Ehrennadel für „Aktivposten“

Buchen. Stimmungsvoll und würdig zelebrierte die Schützengesellschaft Buchern 1822 an Christi Himmelfahrt – dem seinerzeitigen Gründungstag – den Einstand in ihr 200-Jahr-Jubiläum: Mit dem bunten Umzug von der Innenstadt zur Sportschützenanlage, dem Pokal- und Scheibenschießen und natürlich zünftigem Beisammensein wurde ein Vorgeschmack auf die eigentliche Jubiläumsfeier am ersten Schützenmarkt-Sonntag geleistet.

Am Abend nahm Oberschützenmeister Achim Schubert die Siegerehrung vor. Er resümierte erfreut über „einen Tag, an dem bei traumhaftem Wetter einfach alles gepasst hat“ und freute sich über die zahlreichen Gäste. Zunächst holte er die Ehrung zweier verdienter Schützenbrüder nach, die an der Jahreshauptversammlung (die FN berichteten) verhindert gewesen waren: Für 50 Jahre zeichnete er Jürgen Schmidt aus, während Willi Wörner seit 60 Jahren Mitglied ist.

Als der Oberschützenmeister das Rednerpult für Bürgermeister Roland Burger räumte, ahnte er noch nichts von einer ganz besonderen Ehrung: Burger nämlich machte die Gäste mit einem wackeren Buchener bekannt, der bereits in jungen Jahren Verantwortung übernahm – ab 1981 als stellvertretender Marktmeister und ab 1989 als Marktmeister. „Unser Buchen lebt bekanntlich zwischen zwei Polen namens Faschenacht und Schützenmarkt“, formulierte Burger treffend die örtlichen Gepflogenheiten. Fragt sich nur: Wer ist dieser geheimnisvolle wie engagierte Laureat? Der Gordische Knoten war gelöst, als der Rathauschef an das Jahr 2005 erinnerte: Seinerzeit übernahm der Kandidat das Amt des Oberschützenmeisters – und heißt damit Achim Schubert. „Als feste Größe im Landesverband sowie im Sportschützenkreis repräsentiert die Schützengesellschaft und damit ein Stück Buchen auf ganz hervorragende Weise“, betonte Roland Burger und bezeichnete Achim Schubert als „Inbegriff eines Aktivpostens, der Impulse gibt“.

Verdienste gewürdigt

Durch neue Angebote habe er der Schützengesellschaft neue Zielgruppen erschlossen und sich als Mann von ausgleichendem, herzlichem und kompetentem Wesen einen Namen gemacht. Das alles rechtfertige ein besonderes Geschenk, das Achim Schubert zum 200. Gründungstag „seiner“ Schützengesellschaft erhielt: Für all seine Verdienste überreichte Bürgermeister Burger ihm die Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg nebst Urkunde.

Gleichsam beglückwünschte er die Schützenfamilie zu ihrem Jubiläum: „Viele Buchener freuen sich mit euch und sind schon gespannt auf den Schützenmarkt!“. Sichtlich gerührt dankte Achim Schubert für die Auszeichnung, mit der er „auf keinen Fall gerechnet“ habe.

Der Dank galt auch 1. Schützenmeister Joachim Schmidt und 2. Schützenmeister Hans Mittelstaedt für die erstklassige Zusammenarbeit, und hinsichtlich des Ehrentags auch „Fähnrichin“ Manuela Dietz für den „tollen Auftritt am Jubiläumsumzug“, der als „ganz wunderbare Sache“ in die Annalen eingehen werde.

Die eigentliche Siegerehrung nahm 1. Schützenmeister Joachim Schmidt vor. Geschossen wurde in drei Wertungsklassen, zunächst dem Bürgerpokal, der mehr als 30 Starter angelockt hatte: „Eine achtbare Zahl“, lobte Schmidt und zeichnete neben Drittplatziertem René Stephan und Markus Schönit, der sich auf den zweiten Rang geschossen hatte, Horst Berger als Sieger aus.

Am Wettbewerb um den Jugendpokal hatten sechs Nachwuchsschützen teilgenommen: Auf den Sieger Mattis Kisela (38 Ringe) folgten Jona Stemmer (27 Ringe), Noah Ballweg (24 Ringe), Tim Wögler (22 Ringe), Alyna Ballweg (17 Ringe) und Adrian Ballweg (zwölf Ringe).

Ihnen gratulierte Joachim Schmidt ebenso wie anschließend den Gewinnern des Scheibenschießens: Die von Manuela Dietz gestiftete Himmelfahrtsscheibe gewann Helfried Künzig (zehn Ringe) vor dem Zweitplatzierten Hans Mittelstaedt und dem Drittplatzierten Achim Schubert (beide jeweils neun Ringe). ad