EDV-Probleme: Hohe Fallzahlen

Mosbach. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Dienstag 273 Corona-Neuinfektionen an das Landesgesundheitsamt in Stuttgart.

Darunter befinden sich auch Nachmeldungen vom Wochenende und vom Montag. So waren aufgrund einer überregionalen Umstellung im Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS), wie in anderen Gesundheitsämtern auch, eingehende Meldungen unvollständig und daher für die Software des Gesundheitsamts nicht interpretierbar.

Update notwendig

Seit wenigen Tagen ist es möglich, alle Infektionskrankheiten über das DEMIS-System zu übermitteln. Dazu ist ein Update in der Software notwendig, das nicht in allen meldenden Stellen reibungslos verlief. Entsprechend haben die Zahlen des Wochenendes und vom Montag das Infektionsgeschehen nicht wie sonst üblich verlässlich abgebildet.