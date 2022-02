Durch „Teilen“ Ressourcen sparen

Mariella Kohler vom Burghardt-Gymnasium Buchen war beim Wettbewerb „Christentum und Kultur“ erfolgreich.

Buchen. Groß war die Freude, als am 27. Januar bekannt wurde, dass Mariella Kohler (Miltenberg) vom Burghardt-Gymnasium Buchen beim Wettbewerb „Christentum und Kultur“, der von den evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Freiburg ausgeschrieben wird, den dritten Preis erhalten hat. Mit ihrem Thema „Bewahrung der Schöpfung – Chance durch Sharing Economy?“ überzeugte sie die Jury durch eine klare Analyse der Leitbegriffe „Schöpfung“ und „Sharing Economy“ und durch ihre theologische Reflexion und Argumentation zur Bewahrung der Schöpfung. In ihrem Fazit stellte sie sich der Frage, ob Sharing Economy das Konsumverhalten verändern und damit ein ganzheitliches Verständnis von der „Mit-Welt“ fördern könnte.

Da das Thema gut in den laufenden Religionsunterricht passte, bat Religionslehrerin Jutta Biller, die die Arbeit begleitete, die Preisträgerin, die Grundgedanken ihrer Arbeit auch in ihrem Religionskurs darzustellen. Im Beisein von Schulleiter Jochen Schwab präsentierte sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ihre Arbeit und Überlegungen dann am 17. Februar und verwies noch einmal darauf, dass „Teilen“ ein zutiefst menschliches Verhalten sei und dass dadurch Ressourcen gespart werden könnten, wenn nicht jeder Haushalt beispielsweise Werkzeug anschaffte, sondern dieses mit den Nachbarn teilte. Im anschließenden Austausch zeigte sich, dass der Gedanke Gefallen fand, „Sharing Economy“ auch im Bereich der Schule, etwa im Austauschen von Büchern, zu etablieren. Zum Abschluss gratulierte Schulleiter Jochen Schwab Mariella Kohler, die die erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme in die anstehende Abiturprüfung einbringen kann, zu diesem tollen Erfolg.

