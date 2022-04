Durch Aufklärung den Vorurteilen begegnen

Buchen. Der Welt-Autismus-Tag am 2. April wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2007 zum weltweiten jährlichen Tag für die Bedürfnisse von autistischen Menschen erklärt.

Autismus zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und äußert sich in (individuellen) Veränderungen in der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und das Verhaltensrepertoires auswirken. Betroffene im ASS-Spektrum haben oft Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung. So können zum Beispiel Veränderungen oder Neuanfänge zu einem Problem werden, das oft alleine (beziehungsweise ohne Hilfe) nicht bewältigt werden kann. Auch soziale Themen wie zum Beispiel Freundschaften schließen, Umgang mit Emotionen, Sprache oder Sprichwörtern oder Small Talk scheinen oft wie ein unüberwindbares Hindernis.

Beratungsangebote im Neckar-Odenwald-Kreis Kinderzentrum der Johannes-Diakonie in Mosbach, Frau Christine Nösner: Diagnostik im Kindes- und Jugendalter, Beratung, Telefon 06261 97150. Heilpädagogische und sozialpädagogische Praxis Monika und Egon Kussmann: Heilpädagogik für Kinder und Jugendliche im ASS-Spektrum, Telefon Telefon 06281/96933. Autismusberatung Benjamin Doth: Elternberatung, Elterntrainings, Coaching für Kinder und Jugendliche im ASS-Spektrum, Fachberatung für Schulen und Kindergärten, Telefon 0151/21351730. Geschäftsbereich Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Neckar-Odenwald-Kreis: Hilfen zur Integration und zur Teilhabe in Leben und Gesellschaft, Pascal Heffner, Sachgebietsleitung Eingliederungshilfe, Telefon 06261/842061 Elterngruppe für den Neckar-Odenwald-Kreis: 0151/21351730 (WhatsApp, Koordination Kinder- und Jugendcoach Benjamin Doth)

Bei einer Häufigkeit von einem Prozent sind etwa 800 000 Menschen in Deutschland von Autismus betroffen. Auf den Neckar-Odenwald-Kreis runtergerechnet sind das etwa 1438 Betroffene.

Leo ist einer von ihnen. Leo ist 17 Jahre alt und besucht die Kooperationsklasse der Zentralgewerbeschule Buchen. Sein Ziel ist es, für sich einen Beruf zu finden, bei dem er mit Menschen arbeiten kann. Was auf das erste Hören vielleicht merkwürdig klingt, ist es bei genauerer Betrachtung gar nicht. Leo hat zwar Schwierigkeiten, seine Mitmenschen zu verstehen und doch hat er großen Spaß daran.

Er ist kommunikativ, zuverlässig, hilfsbereit und gerne für andere da. In seiner Freizeit besucht er unter anderem einen „Kreativ-Treff“ im Mehrgenerationenhaus der Stadt Buchen. Dort kann er kreativ sein, Bilder malen oder den anderen beim Malen zusehen. Dabei hat er viel Spaß und lernt – so ganz nebenbei – auch soziale Themen, die er mit seinem Betreuer Benjamin Doth im Anschluss vertieft.

Autisten wie Leo haben Stärken und Bedürfnisse, auf die der Welt-Autismus-Tag aufmerksam machen will. Nur 16 Prozent der autistischen Erwachsenen arbeiten in bezahlten Arbeitsverhältnissen. Dabei sind gerade Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Einsatzfreude, Treue zum Unternehmen, Ausdauer und dergleichen die, die einen Großteil der Menschen im ASS-Spektrum auszeichnen.

Doch noch immer gibt es Vorurteile, denen auch Leo in seinem Alltag häufig begegnet. „Ein Autist und Menschen? Das funktioniert einfach nicht“. Aussagen wie diese machen es – aus Sicht von Betroffenen und Experten – erforderlich, noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis haben es sich verschiedene Fachstellen zur Aufgabe gemacht, betroffene Familien und deren Angehörige zu unterstützen und zu beraten. Von der Diagnostik im Kindes- oder Jugendalter, bis hin zur Begleitung in Kindergarten, Schule und Alltag.

Leo hat ein Wort erfunden, das seine Sicht auf sich als Autist gut beschreibt: „Funkelgenial“. Leo sieht es so: „Ich funkle wie ein Diamant durch meine Stärken, weil ich so bin, wie ich bin. Ich finde immer wieder neue Dinge an mir, die ich gut finde. Wie bei einem Diamant. Ein Diamant kann jedoch auch ungeschliffen sein und sich noch entwickeln. Ich darf mich auch weiterentwickeln und jeden Tag lernen.“