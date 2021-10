Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neue Verordnung tritt in Kraft - DRK hält Großteil der Zentren aufrecht / Stellen in Mudau, Adelsheim und in der Buchener Marktstraße schließen DRK-Testzentren: Ab Montag kostet der Test im Raum Buchen zwölf Euro

Kostenlose anlasslose Corona-Tests gibt es ab Montag nicht mehr für jeden. So sieht es eine neue Verordnung des Bundes vor. Bei den Zentren des DRK Buchen kosten die Tests ab Montag zwölf Euro.