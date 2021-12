Drittes Türchen ist offen

Buchen. Preise im Wert von 1390 Euro liegen in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders. Zwei Gutscheine über je 50 Euro kommen vom Hornbach Baumarkt in Mosbach (8980, 3587). Drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro hat Niederle-Groh Mode & Trend in den Kalender gelegt (5123, 4782, 8921). Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro) beteiligt sich Knapp‘s Laden (3453, 2922). Vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro können bei der Gärtners Mühle in Hardheim eingetauscht werden (3708, 2167, 1471, 7854). Vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro kommen vom Gasthaus „Ochsen“ in Hardheim (5763, 7055, 7873, 8790). Maxklusiv aus Buchen beteiligt sich mit drei Gutscheinen über je 100 Euro (1943, 2680, 6601.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Studio MA JE Frisör und Cosmetic N. Zeller in Buchen hat zehn Gutscheine über je 25 Euro in den Kalender gelegt (5781, 5649, 3899, 6517, 5978, 6828, 7038, 8161, 2251, 4331). Von der Bäckerei Breunig in Hainstadt gibt es zwei Torten im Wert von je 25 Euro (6502, 1249). Zwei Gutscheine über je 25 Euro können bei der Metzgerei Link eingelöst werden (4995, 6638). Vier Weingutscheine im Wert von je 25 Euro kommen vom Weingut Peter Stolleis in Gimmeldingen (2177, 4032, 7529, 2137). Ein ALCT 6 24/10 Ladegerät im Wert von 90 Euro mit der Nummer 7537 kommt von der Ansmann AG in Assamstadt.

Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich das Wollstüble Pilster aus Walldürn (8643, 5742). Vom Architekturbüro Klaus Narloch in Walldürn kommen drei Verzehrgutscheine über je 25 Euro die im „Alten Wasserwerk“ eingelöst werden können (7001, 3199, 4046).