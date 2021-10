Beim Absturz eines Leichthubschraubers in einem Waldstück kurz nach dem Ortsausgang von Stürzenhardt in Richtung Steinbach sind am Sonntagmittag nach bisherigen Erkenntnissen drei Menschen gestorben. Nach ersten Informationen der Polizei handelte es sich um einen Überführungsflug. Die Ursache für den Absturz ist noch völlig unklar. Kriminalbeamte der Polizei sind vor Ort und sichern Spuren.

