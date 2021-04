Drehmeißel für die Ausbildung

Buchen. „Über noch mehr Umdrehungen in der überbetrieblichen Ausbildung“, freuten sich Wolfdieter Hieke, Inhaber der Hieke Sonderwerkzeuge GmbH & Co. KG, sowie der Ausbilder und Fertigungsleiter Thomas Wörz am Firmensitz in Buchen bei der Übergabe seiner Spende von Drehmeißeln mit einem Wert im vierstelligen Bereich an die Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB). Deren Geschäftsführer Stefan Kempf und Grischan Steinnagel, Ausbildungsmeister Zerspanung, danken im Namen aller Mitglieder und Auszubildenen. „Diese Meißel können wir bei der Ausbildung der Metallberufe gut gebrauchen,“ freute sich Steinnagel. Kempf ergänzte: „Da es sich hier um ein Verschleißteil handelt, schont diese Spende unser Werkzeugbudget, das hilft uns in diesen schwierigen Zeiten.“

AdUnit urban-intext1

Rüstzeug erhalten

Wolfdieter Hieke hat selbst seine ersten Schritte ins Berufsleben in der ÜAB absolviert und hat daran gute Erinnerungen: „Schon damals haben wir in der ÜAB unser Rüstzeug für unseren Ausbildungserfolg erhalten. Seit 2011 ist mein Unternehmen Mitglied der ÜAB, und wir nutzen das Bildungsangebot der ÜAB kontinuierlich.“

Im Jahr 2007 übernahm Wolfdieter Hieke den elterlichen Betrieb, den er seitdem kontinuierlich zu einem erfolgreichen Spezialisten für kundenspezifische Sonderwerkzeuglösungen entwickelt hat. Das Unternehmen bildet Fachkräfte aus und hat derzeit noch freie Ausbildungsplätze zu vergeben.

Die ÜAB steht seit 1975 für die berufliche Aus- und Weiterbildung im Neckar-Odenwald-Kreis. Neben der IHK Rhein-Neckar sind weitere 38 Unternehmen der Region Mitglied in der ÜAB. Diese bietet neben der Beruflichen Grundbildung für Metall- und Elektroberufe ein breites Weiterbildungsprogramm auch für Berufserfahrene.

AdUnit urban-intext2

Weitere Informationen gibt es unter www.ueab.de.