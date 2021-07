Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Seelsorgeeinheit - Ministranten aus Hettigenbeuern legten Gemeinschaftsgarten an / Einweihung und Segnung am Wochenende Dorothea-Garten in Hettigenbeuern ist eine grüne Oase und Treffpunkt im Freien

Wochenlang haben die Ministranten aus Hettigenbeuern an ihrem neuen Treffpunkt im Freien gearbeitet: dem „Dorothea-Garten“, der nun eingeweiht wurde.