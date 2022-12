Doppelsieg für „X-Ception“

Buchen/Heidelberg. Die Nachwuchsgruppe „X-Ception“ des „Integrations- und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance“ TSV Buchen 1863 nahm erfolgreich am 34. Heidelberger Jugendtanztag teil. Normalerweise findet die jährliche Veranstaltung in den altehrwürdigen Gemäuern der Heidelberger Stadthalle an den Neckarstaden statt.

Da diese Halle jedoch mit Millionenaufwand saniert und theatertechnisch auf den modernsten Stand gebracht wird, musste der beliebte Jugendtanztag am vergangenen Samstag in den „Neuen Karlstorbahnhof“, einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Campbell-Baracks ausweichen. Die Halle war ausverkauft.

Mehrere Wettbewerbsklassen

Am Nachmittag durften die Kids zeigen, was sie tänzerisch drauf haben und am Abend starteten die beiden Wettbewerbe A für Gruppen in der Altersklasse von zwölf bis sechszehn Jahren und B für alle über 16-jährigen Tänzer. Die Buchener Nachwuchsgruppe „X-Ception“ war altersgemäß dem Wettbewerb A zugeordnet. Der amtierende Deutsche Meister 2022 hatte unter anderem eine starke Konkurrenz durch „No Limits“, ein weiterer Deutscher Meister aus einer anderen Tanzorganisation . Die präsentierten Choreographien wurden von vier (inter)nationalen Juroren bewertet.

Auch das Publikum wurde zu einer Bewertung in Form von mehr oder weniger starkem Applaus aufgefordert. Ein objektives Ergebnis wurde von einem Dezibel-Messgerät, dessen Anzeigen für alle sichtbar waren, garantiert.

Leistung gewürdigt

Bereits während der Performance von „X-Ception“ war eindeutig vernehmbar: So laut waren Beifall und Jubelrufe aus dem Publikum bei den anderen Gruppen nicht. Am Ende der Choreographie, als alle Tänzer schlagartig kopfüber auf dem Rücken landeten, gab es vom Publikum lautstarke Ovationen.

Auch die Jury war überwältigt und belohnte die Spitzenleistung der Buchener Jungtänzer mit dem 1. Platz. Ebenso zeigte das Dezibel-Messgerät bei dem Auftritt von „X-Ception“ den eindeutig höchsten Messwert.

Damit hatte „X-Ception“ auch den Publikumspreis und somit einen Doppelsieg eingefahren. Zwischen den beiden Wettbewerbsklassen trat die Buchener Gruppe „Next Level“ als „Special Guest“ des Jugendtanztages auf.

„Next Level“ ist Weltmeister 2018, Vize-Europameister 2016 und siebenfacher Deutscher Meister seit 2014. Die Tanzgruppe zeigte seine Weltmeisterschaftsshow. Dies und und eine achtminütige Zugabe erzeugten erneut einen stürmischen Beifall. vs