DLRG Hettingen: Ein Jahr voller Herausforderungen bewältigt

Hettingen. Zur Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hettingen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 begrüßte Vorsitzender Arno Theobald die Mitglieder am Samstag im Lindensaal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zahlen für das Jahr 2019 präsentierte technischer Leiter Otto Kern. Demnach wurden 37 Frühschwimmerabzeichen (Seepferdchen) sowie 48 Jugend- und ein Rettungsschwimmabzeichen erworben. Im Hallenbad in Buchen wurden zwei Kurse für Nichtwimmer durchgeführt und dazu 732 Stunden für die Ausbildung absolviert.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Für Aufsicht, Rettungswachdienst und die Vertretung der Schwimmmeister im Buchener Waldschwimmbad stehen 155 Stunden zu Buche. 78 Stunden Schwimmausbildung (Kooperation Schule und Verein) absolvierte die Ortsgruppe in der Kleinschwimmhalle Schloßau. Für das Jahr 2020 nannte Kern unter Corona-Einschränkungen den Erwerb von sechs Frühschwimmerabzeichen und elf Schwimmabzeichen. Im Hallenbad in Buchen wurden 362 Stunden in der Schwimmausbildung geleistet, darunter die Durchführung von Nichtwimmerkursen soweit dies möglich war, und neun Stunden Schwimmausbildung in Schloßau. Im Waldschwimmbad Buchen leiteten Mitglieder der Ortsgruppe 181 Stunden Aufsicht und Rettungswachdienst beziehungsweise vertraten die Schwimmmeister.

Jugendleiterin Paulina Kern berichtete über die Schwimmausbildung und die beiden Zeltlager auf dem Ausbildungsgelände der Ortsgruppe in Winzenhofen an der Jagst. 2020 bestand die Herausforderung, allen Teilnehmern (reduziert auf 41 Kinder) und Betreuern bestmöglichen Schutz und dennoch ein schönes Zeltlager zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Schöne Zeltlager“

2019 konnten zum Beispiel Schlauchboot- und Luftmatratzenfahrten, Wasserspiele, Waldrally, Fotorally, Lagerolympiade, Volleyball, Kinoabend, Aufführungen oder Basteln problemlos durchgeführt werden, 2020 musste auf einiges verzichtet und auch improvisiert werden. „Beide waren schöne Zeltlager“, sagte Kern.

Vorsitzender Arno Theobald berichtete über den Rettungswachdienst im Waldschwimmbad, die Schwimmkurse im Hallenbad in Buchen und der Kleinschwimmhalle in Schloßau sowie der Aktion „Rettet die Bäder“. 2019 wurden eine Wandertour am Reschensee und eine Beach-Party durchgeführt. Durch die Aktion der Volksbank Franken „Viele schaffen mehr“ war die Anschaffung eines Kofferanhängers möglich. Außerdem mussten auf dem Ausbildungsgelände in Winzenhofen die Hochwasserspuren beseitigt, Reparaturen, Aufbau-, Abbau-, sowie Mäharbeiten durchgeführt werden.

In ihrem Kassenbericht zeigte Ulrike Schifferdecker die gute finanzielle Lage des Vereins auf. Ende 2019 zählte der Verein 287 Mitglieder, Ende 2020 waren es 282. Kassenprüfer Peter Bauer bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung.

Mehr zum Thema Baulandschule „Schnuffi“ in jedem Klassenzimmer in Hettingen Mehr erfahren

Mitglieder geehrt

Arno Theobald und sein Stellvertreter Bernhard Link ehrten Marco Ahlfänger Marco, Hermann Hack, Wilfried Karl, Bernd Kirchgeßner, Holger Mackert, Benedikt Müller, Marco Müller, Andreas Rudolf, Holger Scheuermann, Annika Wälter, Mirjana Theobald und Ingeborg Wünst Ingeborg für 25-jährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe. Auszeichnungen für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Hans Molzer, Hedwig Rösch, Alexander Wünst und Rolf Wünst sowie Edwin Mackert für 60-jährige Zugehörigkeit zur Ortsgruppe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach Grußworten von Ortschafts- und Gemeinderat Otto Kern sowie von Norbert Streckert, stellvertretender Leiter des DLRG-Bezirks Frankenland, erfolgte die Entlastung des Vorstands.

Die anschließenden Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Arno Theobald, stellvertretender Vorsitzender Bernhard Link, Schriftführer Jürgen Theobald, stellvertretender Schriftführer Andreas Rudolf, Kassenwartin Ulrike Schifferdecker, technischer Leiter Otto Kern, stellvertretender technischer Leiter Oliver Kesch, Arzt Dr. Valentin Hoß, Materialwart Daniel Kern, Platzwarte (Winzenhofen) Michael Pawlon und Arno Theobald, Kassenprüfer Peter Bauer und Marianne Scheurich, Beisitzer Mirjana Theobald, Birgit Link, Andreas Link, Petra Stewner, Regine Mackert und Armin Kreuter.

Vor der Versammlung waren bereits Erik Schuster, Paulina Kern und Kay-Leopold Bender als Jugendleiter gewählt worden.