Digitalisierung nimmt Fahrt auf

Odenwald-Tauber. Die Projekte „Fortschritt Digital“ und „come onLine“ haben im Kolping Bildungswerk und der Kolping Hochschule das Finale erreicht. Seit Oktober 2021 und Januar 2022 wurden erfolgreich Workshops für 68 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Bildungsunternehmen und mehr als 300 junge Menschen mit Unterstützungsbedarf in Baden-Württemberg durchgeführt, die hier ihre Erfahrungen mit den Chancen und Hindernissen des coronabedingten Einsatzes digitaler Medien einbringen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier verfolgte das zweite Projekt vor allem die Gesichtspunkte Geschlecht, ausländische Herkunft oder Behinderung und wurde an unterschiedlichen Projektstandorten realisiert. Beteiligt waren hier der Landkreis Konstanz, Bildungszentrum Radolfzell, die Caritas Freiburg-Stadt, der Stadt- und Landkreis Karlsruhe, die Bildungszentren Karlsruhe und Bruchsal, der Neckar-Odenwald-Kreis mit Kolping Bildungswerk, die Bildungszentren Mosbach und Buchen, der Main-Tauber-Kreis mit Kolping Bildungswerk sowie die Bildungszentren Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim.

Expertise genutzt

Ermöglicht wurden die Projekte durch EU-Fördergelder, die Dieter Abendschein, der Vorsitzende des Bildungswerks, erfolgreich eingeworben hat. Gleichzeitig nutzte er die Expertise der Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales, um hier in Kooperation mit der Rektorin Edith Hansmeier die wissenschaftliche Begleitung in die Entwicklung und Auswertung der Workshops einfließen zu lassen. Ziel der Projekte war es, sich zukunftsorientiert unter Einbeziehung der Corona-Pandemie mit dem Einsatz digitaler Kommunikationsformen in der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen.

Interviews geführt

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Länderübergreifendes Netzwerk zur Krisenbekämpfung Bei Krisen besser kooperieren Mehr erfahren „Elternhaus – Unser Netzwerk Kinderschutz“ „Kleine Kinder, großer Bildschirm“ Mehr erfahren „Viele schaffen mehr“ SCK-Teams profitieren Mehr erfahren

Hierzu wurden in beiden Projekten Interviews durchgeführt, um an bisherige Erfahrungen der Akteure anzuknüpfen und ihre konkreten Wünsche aufzunehmen. Fazit der Auswertung durch die Kolping Hochschule ist eine zunehmende Bereitschaft und Akzeptanz die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, die Herausforderung liegen aber nach wie vor in der Versorgung mit geeigneten Endgeräten und dem fehlenden Wissen über die Nutzungsmöglichkeiten nebst Methoden.

Hier sei noch viel Weiterbildungsbedarf, aber vor allem die Investition in die Ausstattung benachteiligter Menschen und eine nachhaltige und strategisch verankerte Konzeption erforderlich. Mit den Workshops ist ein erster Schritt getan.

Diese Projekte wurden aus Mitteln der Europäischen Union – React-EU, bezuschusst. Mit diesen Fördergeldern werden unter anderem Vorhaben gefördert, die das digitale Empowerment der Sozialen Arbeit zum Inhalt haben, denn als Reaktion auf die Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie haben viele Träger der Sozialen Arbeit innerhalb kürzester Zeit die beratende und projektspezifische Arbeit mit den jeweiligen Zielgruppen auf digitale Formate umgestellt. Bei den meisten Trägern stand die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung der Projektarbeit im Fokus. Zudem gilt es, Akteure der Sozialen Arbeit und im nächsten Schritt auch Teilnehmende gezielt zum Einsatz digitaler Anwendungen zu befähigen und Nachteile und Hemmnisse beim Zugang zu digitalen Angeboten abzubauen. Akteure dieses Projektes waren das Kolping Bildungswerk in seinem Bildungszentrum in Mosbach und die Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales in Köln.