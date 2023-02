Hainstadt. Unbekannte drangen zwischen dem 11. Februar und dem 21. Februar unbemerkt in eine Scheune in Hainstadt ein. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Feldscheune im Gewann „Zehnterbusch“ und brachen eines der Tore auf. Im Inneren pumpten sie mehrere Liter Diesel aus dem dort abgestellten Traktor und brachen den in der Scheune abgestellten Wohnwagen auf. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

