Diebstahl von und aus Fahrzeug

Buchen. Nach einem Pkw-Diebstahl und mindestens einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Nacht auf Donnerstag 13. Oktober, in der Straße „Zum kleinen Roth“ in Buchen, sucht die Polizei nun weitere Geschädigte und mögliche Zeugen. Im Rahmen der Ermittlungen tauchten nach Angaben der Polizei Beweismittel auf, welche bisher nicht zugeordnet werden können und möglicherweise von weiteren Taten stammen. Bei den sichergestellten Beweismitteln handelt es sich um Nahrungsmittel unterschiedlicher Art.

