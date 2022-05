Neckarelz. Mitte Mai lud das Dekanatsteam der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) Mosbach-Buchen zur Feier eines Gottesdienstes in den Burggraben in Neckarelz ein. 60 Frauen feierten gemeinsam einen lebendigen und berührenden Gottesdienst zum Thema „Die Zuversicht stärken – dem Leben trauen“. Geleitet wurde der Gottesdienst von Marion Grimm, der geistlichen Leiterin der kfd. Begleitet von Gitarre (Elisabeth Sandel) und Querflöte (Charlotte Schneider) brachten die Teilnehmerinnen mit frohen und nachdenklichen Liedern ihre Sehnsucht, Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck.

Die kreativ gestalteten Stationen des kfd-Dekanatsteams gaben Impulse, wie sich Zuversicht neu gewinnen lässt: aus der Schöpfung, aus dem Glauben an Gott und aus tra-genden Beziehungen. Ein stärkender Segen beschloss die Feier, zu der etliche Frauen auch mit dem Fahrrad gekommen waren.

Vor dem Gottesdienst war zu Kaffee und Begegnung eingeladen. Die Organisation der Bewirtung lag bei der Frauengemeinschaft Mosbach unter der Leitung von Charlotte Schneider. Die großherzig gespendete Kollekte von 250 Euro geht an das kfd-Netzwerk Frauen in Not, das auch bedürftige Frauen in der Region unterstützt.

