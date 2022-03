„Die Spende ist einfach klasse“

Buchen. Wieder einmal fungierte der Lions-Club Madonnenland am Donnerstag als Überbringer einer äußerst frohen Kunde. In diesem Fall waren es 3000 Euro, die dem Buchener Kinder- und Jugendzentrum „TÜFF“ gespendet wurden, was dessen Leiter Dustin Hartmann besonders freute: „Diese Spende ist einfach Klasse!“, betonte er.

Während eines Rundgangs zeigte Hartmann auf, dass frühere Spenden des Lions-Clubs Madonnenland in die Anschaffung zahlreicher sinnvoller, rege genutzter Gegenstände flossen. So stellte er Laptops und Drucker vor, aber auch den Tischkicker und die Neugestaltung diverser Räumlichkeiten nebst Malerarbeiten. „Ohne die regelmäßigen Zuwendungen wäre es doch etwas schwieriger“, gab er zu bedenken. Die aktuelle Lage des Kinder- und Jugendzentrums in der Bödigheimer Straße sei gut: Wenngleich die Corona-Maßnahmen auch die Jugendarbeit teils zum Erliegen gebracht hatten, werde das Haus nach wie vor von zahlreichen Kindern und Jugendlichen aufgesucht.

„Allein das sogenannte ‘Schlüsselkindprojekt’ mit gemeinsamem Mittagessen sowie Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung wird im Schnitt von 18 Mädchen und Jungen besucht“, erläuterte Hartmann. Die eigentliche Zielgruppe des „TÜFFs“ erstreckt sich vom Erstklässler bis zum Jugendlichen: „Sie alle kommen gern und nutzen unsere Angebote“, betonte er und hob hervor, dass eine gewisse Dankbarkeit zurück komme.

Schön sei es auch, die Entwicklung der jungen Gäste und damit tolle Fortschritte über Jahre hinweg erfahren zu können. Aktuell werden die Kinder von drei Hauptkräften Dustin Hartmann, Irina Skorodnik und Isabelle Semma sowie einer Handvoll Ehrenamtlicher betreut; als Träger fungiert der Caritasverband des Neckar-Odenwald-Kreises, während die Stadt Buchen das Projekt fördert und das Gebäude stellt.

In Bildung investieren

Für den Lions-Club Madonnenland sprach Präsident Bernhard Bischof (Hardheim), der gemeinsam mit Roland Müller und Doris Friesenhahn gekommen war. Er lobte das wertvolle, niederschwellige Angebot. Dieses unterstütze man gerne: „Es ist wichtig, in Bildung zu investieren – beim TÜFF ist das Geld bestens aufgehoben“, konstatierte Bischof. Er ließ wissen, dass die Spenden über jährliche „Activities“ generiert werden, zu denen auch der sehr beliebte Glücks-Adventskalender zählt.

Insgesamt kommen Jahr für Jahr rund 50 000 Euro zusammen, die in vollständiger Höhe gespendet werden: „Die Erlöse fließen zu 100 Prozent in regionale Projekte für Kinder und Jugendliche, die uns besonders am Herzen liegen“, hielt er fest. Die Spende war heuer verdoppelt worden, da im letzten Jahr coronabedingt keine Übergabe stattfinden konnte. Darüber freuten sich auch die Kinder, die mit der Frühlingssonne um die Wette strahlten. ad

