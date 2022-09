Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu

Buchen. So starten die Schulen in Buchen und den Stadtteilen ins neue Schuljahr:

Nachbarschaftsgrundschule Götzingen: Der Unterricht an der NGS beginnt am Montag, 12. September, für die zweiten bis vierten Klassen um 8.15 Uhr und endet für alle um 12.40 Uhr. Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Samstag, 17. September, um 9 Uhr statt.

Jakob-Mayer-Grundschule: Unterrichtsbeginn am Montag, 12. September, ist für die zweiten Klassen um 8.35 Uhr, für die dritten und vierten Klassen um 7.45 Uhr. Unterrichtsende ist für alle Klassen um 12.05 Uhr. Betreuung findet wie gewohnt statt. Die Informationsveranstaltung für die Eltern der Erstklässler mit anschließender Klassenpflegschaft findet am Dienstag, 13. September, im Gebäude 3 statt. Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt am Samstag, 17. September, um 9.30 Uhr in der TSV-Sporthalle.

Wimpina-Grundschule: Unterrichtsbeginn am Montag, 12. September, ist für die zweiten bis vierten Klassen um 8.30 Uhr. Der Unterricht endet für diese Klassen um 12.55 Uhr. Der Unterricht für die Ganztagsschüler ist von 7.45 bis 15.45 Uhr.

Grundschule Hainstadt: Das Schuljahr 2022/2023 beginnt für die Schüler der zweiten bis vierten Klassen der Grundschule Hainstadt am Montag, 12. September, um 8.30 Uhr. Die Schulbusse fahren zu den bekannten Fahrzeiten in den einzelnen Ortschaften ab. Unterrichtsende ist für alle Klassen um 12 Uhr. Kernzeitbetreuung (kostenpflichtig) wird angeboten. Die Schule bittet bei entsprechendem Bedarf um Rückmeldung. Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Samstag, 17. September, in der Sporthalle der Schule statt.

Grundschule Bödigheim-Waldhausen: Unterrichtsbeginn am Montag, 12. September, ist für die zweite bis vierte Klassen um 7.55 Uhr. Der Unterricht endet um 12.25 Uhr. Die Einschulung findet am Freitag, 16. September, um 15 Uhr statt.

Baulandschule Hettingen: Die Einschulungsfeier der ersten Klassen findet am Samstag, 17. September, um 10.30 Uhr an der Baulandschule statt. Schulbeginn für die fünfte Klasse ist am Dienstag, 13. September, um 8 Uhr – Schulende 12.10 Uhr. Schulbeginn für die zweiten bis vierten und sechsten bis neunten Klassen und die Vorbereitungsklasse ist am Montag, 12. September, um 7.50 Uhr - Schulende 12.10 Uhr. Weitere Informationen auf der Homepage: www.baulandschule-hettingen.com.

Meister-Eckehart-SBBZ: Schulanfang für die zweiten bis neunten Klassen ist am Montag, 12. September, um 7.45 Uhr, Ende für alle um 12.10 Uhr. Die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler ist am Freitag, 16. September, um 11 Uhr.

Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Buchen: Unterricht für die Lerngruppen sechs bis neun sowie die zehnte Klasse ist am Montag, 12. September, von 7.45 bis 12.05 Uhr.

Unterrichtsbeginn für die Lerngruppen 5a und 5b der Gemeinschaftsschule ist am Dienstag, 13. September, um 9.30 Uhr. Der Unterricht endet für die Fünftklässler an diesem Tag um 12.05 Uhr.

Das beantragte Maxx-Ticket für die Fahrschüler versendet der Verkehrsbund Rhein-Neckar (VRN) innerhalb der Ferien an die Privatanschrift.

Abt-Bessel-Realschule im Schulzentrum Buchen: Der Schulbetrieb für die sechsten bis zehnten Klassen beginnt am Montag, 12. September, um 7.45 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Für die fünften Klassen beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September, um 8.30 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag für die Fünftklässler um 12.05 Uhr. Informationen auch auf der Homepage (www.schulzentrum-buchen.de).

Burghardt-Gymnasium: Am Burghardt-Gymnasium Buchen beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Montag, 12. September, für die sechsten bis dreizehnten Klassen zur ersten Stunde um 7.45 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12.55 Uhr, also nach der sechsten Stunde. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Die neuen fünften Klassen treffen sich am Dienstag, 13. September, um 7.45 Uhr in den Klassenzimmern im Nordflügel. Unterrichtsende ist um 12.55 Uhr.

Alois-Wißmann-Schule: Der Unterricht an der Alois-Wißmann-Schule beginnt für alle Klassen im Stammhaus am Montag, 12. September, um 8.20 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Für die Kooperative Organisationsform an der Grundschule Hainstadt gilt die Unterrichtszeit 8.30 bis 12 Uhr. Die Schüler der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) am Standort Zentralgewerbeschule beginnen um 8 Uhr.

Otfried-Preußler-Schule: Der Unterricht beginnt am Montag, 12. September, um 8.20 Uhr und endet an diesem Tag um 12.30 Uhr.

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik: Die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik in Buchen startet wie folgt in das kommende Schuljahr: 1BKSP: Dienstag, 13. September, um 8 Uhr; 2BKSP1 + 2BKSP2: Montag, 12. September, um 8 Uhr; 3BKSP1/3BKSP2/3BKSP3: Mittwoch, 14. September, um 8 Uhr.

Helene-Weber-Schule: Der Unterricht beginnt wie folgt: Montag,12. September, um 8 Uhr: Aufnahme und Unterrichtsbeginn aller neuen Klassen (SGE, 1BK1P, BFSA1 (Kinderpflege), AVdual-H/P). Dienstag, 13. September, um 8 Uhr: Aufnahme und Unterrichtsbeginn der weiteren Klassen (SG J1, SGJ2, 1BK2P, BFH-K2, 2BFS-H/P). Donnerstag, 15. September, um 17 Uhr: Aufnahme und Unterrichtsbeginn FOF 1T und Dienstag, 20. September, um 17 Uhr Unterrichtsbeginn BFQ-EE 2.

Zentralgewerbe-Schule: Einbestellung der Klassen für das Schuljahr 2022/2023: Montag, 12. September, 8 Uhr alle neu aufzunehmenden Schüler: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual); Einjährige Berufsfachschulklassen: Holztechnik, Kfz-Technik, Körperpflege (Friseur); erste Jahrgangsstufe Berufskolleg Technik (1BK1T); Einjähriges Berufskolleg zur Fachhochschulreife führend (1BKFHT); Technisches Gymnasium Stufe 11 Informationstechnik, Technik und Management; Fachschule für Maschinentechnik (Vollzeit, erstes Schuljahr); alle Schüler, welche eine „Duale Ausbildung“ (erstes Ausbildungsjahr) beginnen, in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Kfz-Technik, Holztechnik, Informationstechnik, Nahrungsberufe, Körperpflege (Friseur/in).

Alle neu aufzunehmenden Schüler müssen das Zeugnis der zuletzt besuchten Schule mitbringen.

Dienstag, 13. September, 8 Uhr: alle Vollzeitklassen, zweites und drittes Schuljahr: Fachschule für Maschinentechnik (Vollzeit, zweites Schuljahr). Mittwoch, 14. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen zweites. Ausbildungsjahr.

Donnerstag, 15. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen drittes Ausbildungsjahr. Freitag, 16. September, 8 Uhr: alle Teilzeitklassen viertes Ausbildungsjahr.

Montag, 19. September, 17.15 Uhr Teilzeittechniker zweites bis sechstes Semester.