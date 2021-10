Die „Pitchers“ tanzen Samba

Buchen. Mit dem Titel „Wir tanzen Samba“ haben sich die „Pitchers“ aus dem Odenwald für das Finale des internationalen Musikwettbewerbs „Goldene Alpenkrone“ qualifiziert, der am 6. November in Ainring im Berchtesgadener Land im Hotel „Rupertihof“ ausgerichtet wird. Veranstalter ist die Göppinger Agentur Maitis-Media, die den Wettbewerb nach 2017 zum zweiten Mal ausgeschrieben hatte. In der Endausscheidung stehen 13 Interpreten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

Die „Pitchers“ wollen es wissen. Mit dem von Peter Süssenbach, dem Kopf der Musikgruppe, komponierten und getexteten Lied „Wir tanzen Samba“ haben sich die Odenwälder in der Vorauswahl des Wettbewerbs um Volksmusik und volkstümlichen Schlager durchgesetzt und stehen nun im Finale. Ursprünglich sollte die Konkurrenz im November vergangenen Jahres über die Bühne gehen. Die Corona-Pandemie zwang kurzfristig zur Verschiebung. Umso mehr freut sich Projektleiter Rüdiger Gramsch, dass alle Finalisten dem Wettbewerb treu geblieben sind und ihre Zusage gegeben haben, in Ainring sich dem Votum der Jury zu stellen.

Das Gremium ist hochkarätig besetzt. Ihm gehört der ehemalige Mitarbeiter des Südwestrundfunks, Martin Huttenlocher, an, der sich in der Veranstalterszene mit seinen Konzertkonzepten ebenso einen Namen gemacht hat wie als Moderator von Blasmusik- und Volksmusiksendungen. Ferner sitzen in der Jury die Jodelkönigin Uschi Bauer sowie der Volksmusikstar und TV-Moderatorin Lydia Huber aus Rosenheim. Die Textdichter vertritt Jutta Staudenmayer aus München, die für nahezu jeden namhaften Interpreten in der Schlagerszene bereits Hits geschrieben hat.

Für die Komponisten ist Norbert Gälle dabei, der mit der Polka „Böhmischer Traum“ ein Blasmusikstück komponiert hat, das inzwischen nicht nur zum Standard-Repertoire eines Musikvereins gehört, sondern auch zu den fünf meist gespielten Werken der Unterhaltungsmusik weltweit zählt. Durch den Abend führt der TV-Entertainer Hansy Vogt aus dem Schwarzwald, der im Anschluss mit seinem Soloprogramm den Showteil der „Goldenen Alpenkrone“ bestreitet.

Die künstlerische Leitung des Wettbewerbs hat der Komponist und Produzent Hayo Well (Jowa-Studio Uhingen). Am Vorabend präsentiert Maitis-Media in Ainring die Show „Schlager trifft Volksmusik“, mit Schlagerstar Liane und dem Volksmusiker Hansi Berger.